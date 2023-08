2022年レディースファッション福袋 ぷちサンプル　ご褒美ケーキ　全種類　新品未使用 その他

カプセルトイ人気シリーズ···ぷちサンプル

幸せキッチン10種+シークレット

2007年リーメントより発売のご褒美ケーキ全10種です。

①ストロベリーフェア

②ガーリーケーキセット

③フリーオーダーテーブル

④パティスリーコレクション

⑤セレクトスイーツギフト

⑥スペシャルバースデー

⑦ガーデンビュッフェ

⑧レストランスイーツ

⑨アフタヌーンティー

⑩銀食器でティータイム

新品未使用未開封品です。

#リーメント

#ぷちサンプル

#ミニチュア

#ミニチュア食器

#ミニチュアフード

#ドール

#ドールハウス

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

