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流行に 定価2.6万 wjk STRETCH HANNOVER SHIRTS L シャツ シャツ

商品の説明

(商品名)
[大人気] ステューシー　ベースボールシャツ　アーチロゴ　存在感◎ レア◎
wjk STRETCH BROAD HANNOVER SHIRTS
コンバース メンズ 半袖 シャツ Lサイズ 新品 ブラック

古着Jacquard cut sew shirt 60's
正規店で購入した100％本物です。
新品　ディースクエアード　メンズ ワッペンデニムシャツ 44サイズ

【美品】Brilla per il gusto／ブリッラ／シャツ／タブカラー/青
購入価格は26400円
20ss COMOLI ベタシャン　プルオーバーシャツ　ブラック　サイズ1

アロハシャツLehua HILO vintage Hawaiian shirt
114番という極細の糸を使って織り上げた高密度のストレッチブロード素材。
90s OLD STUSSY MADE IN USA 黒タグ　レア　希少

nanamica Open Coller Wind H/S Shirt
その綺麗に仕上げた生地をあえて製品加工することで、
【箱付き】SUN SURF　サンサーフ　アロハシャツ　北斎　忠臣蔵　マルチカラー

【超希少デザイン】ヒステリックグラマー☆刺繍ロゴ入りボウリングシャツ
長年着込んだような表情を演出している。
ラグスマックレガー Rags McGREGOR ウエスタンシャツ 木村拓哉着用

Supreme Arc Jacquard Denim Shirt
高密度でタイトだが4%のポリウレタンによりしっかりとした伸縮性があるので、
[定価2.9万・新品]ATTACHMENT レギュラーカラーシャツ グレー

polar skate×iggyコラボシャツ
着心地も良く仕上がっている。
【新品】WACKO MARIA ワコマリア アロハJIM JARMUSCH

新品未使用✨supreme shirt！テンダーロインキムタク好きに✨
ボタンには天然の貝から削られるシェルボタンを採用。
23ss Oversized Layered Flannel Shirt

BALENCIAGA オーバーサイズダメージデニムシャツ
しっかりした3mmの厚みがあるので、男らしい雰囲気がでる。
COMME des GARCONS HOMME　アロハシャツ　サイズM

③ Lot 3040 VENTILATION CHAMBRAY SHIRTS
日本製でオリジナル刻印入り。
【匿名配送・レーヨン・希少】Supreme シュプリーム 半袖シャツ XL

名作sacai SWITCHED DENIM SHIRT デニムシャツ　再構築
とても人気のある商品になりますのでご検討宜しくお願い致します。
最初期　hysteric glamour snake design shirt

WACKOMARIA HAWAIIAN SHIRTS L/S ワコマリア BLK
着用者身長175cm 60㌔ やややせ形
Lee CHETOPA TWILL⭐︎70's⭐︎

人気 美品 PENDLETON ペンドルトン オンブレチェックシャツ
s-3-232k
Leopard Open Collar Shirt

【でぃしぃ様専用】FENDI ストライプ シルクシャツ
(素材)
キューン cune 開襟シャツ とりちゃん 刺繍
コットン/ポリウレタン
【極美品】サンサーフ/SUNSURF アロハシャツ　唐獅子　牡丹　花柄　和柄　紺

Van Heusen ヴィンテージシャツ
(色)
Stussy CONTRAST PICK STITCHED SHIRT 黒 M
ネイビー
daiwa pier39 新品 ストライプシャツ M グリーン 長袖 2023

【人気Lサイズ】シュプリーム☆ペンギン　総柄　アロハシャツ　即完売モデル　希少
(サイズ)
古着 Karl Helmut カールヘルム 花柄 パッチワークシャツ M
L 肩幅44cm 着丈72㎝ 脇下身幅51㎝ ウエスト46cm 袖丈67㎝
Neighborhood レオパードシャツ

WACKO MARIA（ワコマリア）50'Sシャツ ブラック
(状態)
Prada sports シャツ S イタリア製
多少使用感御座いますが綺麗な状態です。
幻の逸品 80's vintage ラルフローレン スポーツ柄 アロハシャツ M
※品質タグは切ってしまっております。
COMOLI コモリ 半袖コットンオープンカラーシャツ サイズ3
※素材の特性上、多少の擦れやわずかな薄汚れ等はご了承ください。
Christian Stone wing shirt
※クリーニング済
ステューシーstussy 半袖 ベースボールシャツ 刺繍ロゴ M 紺　ネイビー

KENZO homme レザーシャツ
(備考)
J7310 美品 フランク&アイリーン PAUL SBL リネンシャツ 青 XS
必ず自己紹介欄を御覧下さい。

山と道　メリノシャツ　Dark Navy

商品の情報

商品のサイズL
ブランドダブルジェーケー
商品の状態目立った傷や汚れなし

WACKOMARIA BASQUIAT コラボアロハシャツ　ワコマリア

WELLDER ウェルダー STANDARD SHIRT スタンダードシャツ

【新品未着用】ヒステリックグラマー ニットシャツ

COMOLI コモリ　ベタシャンオープンカラーシャツ

30s 40s 40年代 ヴィンテージ ビンテージ アメリカ海軍 セーラー 白
(商品名)wjk STRETCH BROAD HANNOVER SHIRTS正規店で購入した100％本物です。購入価格は26400円114番という極細の糸を使って織り上げた高密度のストレッチブロード素材。その綺麗に仕上げた生地をあえて製品加工することで、長年着込んだような表情を演出している。高密度でタイトだが4%のポリウレタンによりしっかりとした伸縮性があるので、着心地も良く仕上がっている。ボタンには天然の貝から削られるシェルボタンを採用。しっかりした3mmの厚みがあるので、男らしい雰囲気がでる。日本製でオリジナル刻印入り。とても人気のある商品になりますのでご検討宜しくお願い致します。着用者身長175cm 60㌔ やややせ形s-3-232k(素材)コットン/ポリウレタン(色)ネイビー(サイズ)L 肩幅44cm 着丈72㎝ 脇下身幅51㎝ ウエスト46cm 袖丈67㎝(状態)多少使用感御座いますが綺麗な状態です。※品質タグは切ってしまっております。※素材の特性上、多少の擦れやわずかな薄汚れ等はご了承ください。※クリーニング済(備考)必ず自己紹介欄を御覧下さい。

商品の情報

商品のサイズL
ブランドダブルジェーケー
商品の状態目立った傷や汚れなし

流行に 定価2.6万 wjk STRETCH HANNOVER SHIRTS L シャツ シャツ

26分钟前

流行に 定価2.6万 wjk STRETCH HANNOVER SHIRTS L シャツ シャツ

¥11,980 ¥10,183

(税込) 送料込み
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出品者

bc8da5ca032ec9

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