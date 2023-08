輝い 未使用 新品 ホカオネオネ 27.5cm リンコン3 ランニングシューズ スニーカー

ホカ (HOKA) (メンズ) ランニングシューズ ジョギングシューズ リンコン3

ブランド:ホカオネオネ

サイズ 27.5cm

定価15400円

※箱付き

柔らかさ、軽さ、速さを実現

優れたクッション性と軽量性を持ち合わせたRincon 3。

アグレッシブなリデザインを施し、アシンメトリーなデザインのタン、より細いプルタブ、優れた通気性を実現するベンテッドメッシュのアッパーを搭載しています。

精密なディテールを融合させた、非常に軽量なミッドソールフォームは、アグレッシブなカットアウトと耐久性を高めたラバーカバレッジを採用しています。

軽量化を最重視したランニングシューズであるRincon 3は、これまとは一線を画したモデルです。

〈前モデルとの違い〉足にフィットする左右非対称設計のタン、軽量化されたミッドソールで全体の軽さはキープ。

〈選ばれる理由〉軽さとクッションは長い距離でも軽快なランニングをキープする。

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド ホカオネオネ 商品の状態 新品、未使用

