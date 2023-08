新品未開封ですが気になる方はご遠慮ください。

バラ売りも可能です!

バラ売りの場合は1枚3800円にてご対応させていただきます。

BELMISE 着圧レギンス ブラック L-LLサイズ

お気軽にコメントくださいませ。

ベルミス大好きでめちゃくちゃ足がすっきりします!

SALEの度に買い足してしまいますが使い切れないので是非お安くお試しください!

定価一枚6490円

カラー···グレー

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

新品未開封ですが気になる方はご遠慮ください。バラ売りも可能です!バラ売りの場合は1枚3800円にてご対応させていただきます。お気軽にコメントくださいませ。ベルミス大好きでめちゃくちゃ足がすっきりします!SALEの度に買い足してしまいますが使い切れないので是非お安くお試しください!定価一枚6490円カラー···グレー

BELMISE 着圧レギンス ブラック L-LLサイズ