新着 【期間限定】TEATORA　 Device Cruiser F/L/W ワークパンツ/カーゴパンツ

【商品説明】

m2749【ロアー/日本製】ミリタリーパンツ/フレアパンツ/カーゴパンツ『3』

両サイドに大容量のカーゴポケットを搭載したDevice Cruiserのワイドモデルです。

ポケットが多く付いており、鞄なしで外出可能です。

またパッカブル仕様なので、旅行先でも小さく丸めて収納が可能です。

当方171センチ65キロのがっしり体型ですが、ゆとりをもって着用できます。

シルエットはワイドストレート、素材はナイロン100%で洗濯後の乾燥も早いです。

寸法は以下です。

ウエスト67〜82

股上32

股下72

わたり35.5

裾幅25.5

着用回数は2〜3回程度。洗う時は裏返してネットに入れ、おしゃれ着洗いでした。

特に痛みや汚れはありません。

定価は税込44,000円でした。

4月中に売れなければ自分で使用しますので、購入希望の方はどうぞ。

よろしくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド テアトラ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

