■フレーム品番

EB-2107

■フレームサイズ

53□17-146

フロント素材・カラー:NICKEL FREE・TITAN-P/ガンメタ

テンプル素材・カラー:NICKEL FREE・TITAN-P/ガンメタ

素材:NICKEL FREE・TITAN-P

フレーム:メタル・フルリム

made in JAPAN

当商品はフレームのみの価格となっております。

レンズもご一緒に購入したい方は以下を検索にてお探しくださいませ。こちらの商品とレンズを単体で購入されるよりもお得となります。

No.1888メガネ Eddie Bauer【度数入り込み価格】

↓メガネをお探しの方はこちら↓

#男性メガネブランドメーカー商品一覧

#女性メガネブランドメーカー商品一覧

#男女兼用メガネブランドメーカー商品一覧

↓レンズをお探しの方はこちら↓

#ほかの激安レンズ交換を探す

#レンズ交換高機能156レンズをお探しの方

#レンズ交換高機能160レンズをお探しの方

#レンズ交換高機能167レンズをお探しの方

#レンズ交換高機能174レンズをお探しの方

#スッキリ生活専門店

不明点はお気軽にコメントください!

※値下げのご依頼承ります。

※新品未使用のフレームになります。

※カテゴリーの関係上性別を固定していますが、当アカウントで扱うメガネには正確な区分がございません。お客様にあったサイズのものをご購入いただければ幸いです。

※出品しております商品画像と現物の商品の色合いに若干の差がございます。色合い等の再確認をされたい方は、ご購入の前にコメントにてお問い合わせください。

#メガネ

#ダテメガネ

#伊達メガネ

#ユニセックス

#男女兼用フレーム

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

