【限定セール！】 Weatherwear Traditional NEW DOWN WAVERLY ダウンジャケット

ご覧いただきありがとうございます。

新品 THE NORTH FACE ヌプシ レオパード ヒョウ柄 シルバー M

コメントなし即購入OK!

値引き交渉承ります!

その他質問等ありましたらお気軽にお声掛けください!

●メルカリ便⇄ゆうゆうメルカリ便に変更可能です。

購入の際コメントいただければ変更致します。

【ブランド】 Traditional Weatherwear

トラディショナルウェザーウェア

【商品名】 NEW WAVERLY DOWN

【価格】 ¥64900

【素材】 ※画像5参照

【カラー】 ネイビー

【サイズ】 38/M 着丈72cm/身幅55.5cm/

肩幅44cm/袖丈63.5cm

※画像6,7,8枚目181cmの男性がサイズ38着用画像になります。

※お手持ちの衣類と寸法を比較していただき、サイズをご検討くださいませ。

※部位によって若干の誤差が発生する場合がございます。予めご了承下さいますようお願い申し上げます。

【商品説明】

Traditional Weatherwearベストセラー「WAVERLY DOWN」がリニューアル。

身幅・アームホールに少しゆとりを出し、オンオフ共に着用して頂きやすいシルエットに。

「WAVERLY」の持つコーデュロイ襟やフロントボタンはそのままに、ダウンのスポーティーさをプラスしています。

表地は保温性と軽さを併せ持つウールサキソニーに透湿防水フィルムを張った2層ボンディング素材。

MACKINTOSH マッキントッシュ

MACKINTOSH PHILOSOPHY

マッキントッシュフィロソフィー

【状態】

2-3回着用 シミ汚れなし

出品時検品しておりますが、素人による検品になります。

あくまで古着であるということにご理解をいただいた上でご検討宜しくお願い致します。

発送は折り畳んでの状態になります。

返品はお断りさせていただきます。

カラー···ネイビー

柄・デザイン···無地

素材···ウール

ジップ・ボタン···ボタン留め

フード···フードあり(取外し可)

襟···レギュラーカラー

季節感···秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド トラディショナルウェザーウェア 商品の状態 目立った傷や汚れなし

