この度は数ある商品の中から当方の出品物に興味を持って頂き、誠にありがとうございます。

今回出品させて頂く商品はポンチョタイプの本革ブルゾンになります。サイズはSサイズ相当になります。お色は濃い目のブラウンになります。

今年の春にハイブランド好きのいとこから譲り受けた物なのですがサイズが合わない為出品に至っ次第です。

購入は6年程前に横浜の正規店で購入した物と聞いております。まだタグが付いている未使用品ですが保管に伴う傷は多少あるかもしれません。

ただ大切に保管していたらしく大変綺麗な品物になるかと思います。保管は肩が落ちない様にサイズが合うジャケットハンガーにかけてカバーをしてクローゼット内での保管の物と聞いております。サイズは38になりますのでM相当になるかと思います。

当然の事ですが特筆する様な大きなキズ、汚れ、欠損箇所等はございませんが使用に伴う小傷はあるかと思います。また画像でご確認下さい。稀に見られるのほつれも見た限りは御座いません。

デザイン的にも流行り廃りない形でありデニムに合わせて頂ければハードに着こなせるオールマイティなデザインになります。

定価68000円の品になりますので大変お買い得な物になります。

またブランドは違いますが同型の中古美品、アイボリーも出品しておりますので、そちらも是非ご検討頂ければ幸いです。

以上の様な商品です。質問にはわかる範囲で答えしたいと考えておりますのでどんな事でもドシドシお寄せ下さい。

あくまで中古品ですので古着という事をよくご理解の上NC.NRで宜しくお願い致します。

追記:元々34000円から値下げして今の価格に値下げして来た物です。是非ご検討の程宜しくお願い致します。

季節外れのものになりますので常識範囲内でしたら値段交渉の方、検討させて頂きますのでお気軽にコメントの方宜しくお願いします。

検索

即完売

商品の情報 商品のサイズ S 商品の状態 未使用に近い

