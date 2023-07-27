見事な創造力 定価2.6万 wjk STRETCH HANNOVER SHIRTS L シャツ シャツ

(商品名)

新品 TAKUYA∞ 着用 クロスドアローチェックシャツ L

wjk STRETCH BROAD HANNOVER SHIRTS

BOUNTY HUNTERジャケット



【美品】希少！大きいサイズ ジョルジオアルマーニ イタリア製高級シャツ 完売品

正規店で購入した100％本物です。

THE Mongolian Choppsss / TMCジャック



auralee LIGHT SILK SHIRTS

購入価格は26400円

REMI RELIEF レミレリーフ デニムシャツ



N.HOOLYWOOD エヌハリウッド コンパイルライン 23SS

114番という極細の糸を使って織り上げた高密度のストレッチブロード素材。

King Louieボーリングシャッツ USA製M 最も人気ピンク白青ダイヤ柄



Son of the cheese Monster shirts

その綺麗に仕上げた生地をあえて製品加工することで、

[大人気] ステューシー ベースボールシャツ アーチロゴ 存在感◎ レア◎



コンバース メンズ 半袖 シャツ Lサイズ 新品 ブラック

長年着込んだような表情を演出している。

古着Jacquard cut sew shirt 60's



新品 ディースクエアード メンズ ワッペンデニムシャツ 44サイズ

高密度でタイトだが4%のポリウレタンによりしっかりとした伸縮性があるので、

【美品】Brilla per il gusto／ブリッラ／シャツ／タブカラー/青



20ss COMOLI ベタシャン プルオーバーシャツ ブラック サイズ1

着心地も良く仕上がっている。

アロハシャツLehua HILO vintage Hawaiian shirt



90s OLD STUSSY MADE IN USA 黒タグ レア 希少

ボタンには天然の貝から削られるシェルボタンを採用。

nanamica Open Coller Wind H/S Shirt



【箱付き】SUN SURF サンサーフ アロハシャツ 北斎 忠臣蔵 マルチカラー

しっかりした3mmの厚みがあるので、男らしい雰囲気がでる。

【超希少デザイン】ヒステリックグラマー☆刺繍ロゴ入りボウリングシャツ



ラグスマックレガー Rags McGREGOR ウエスタンシャツ 木村拓哉着用

日本製でオリジナル刻印入り。

Supreme Arc Jacquard Denim Shirt



[定価2.9万・新品]ATTACHMENT レギュラーカラーシャツ グレー

とても人気のある商品になりますのでご検討宜しくお願い致します。

polar skate×iggyコラボシャツ



【新品】WACKO MARIA ワコマリア アロハJIM JARMUSCH

着用者身長175cm 60㌔ やややせ形

新品未使用✨supreme shirt！テンダーロインキムタク好きに✨



23ss Oversized Layered Flannel Shirt

s-3-232k

BALENCIAGA オーバーサイズダメージデニムシャツ



COMME des GARCONS HOMME アロハシャツ サイズM

(素材)

③ Lot 3040 VENTILATION CHAMBRAY SHIRTS

コットン/ポリウレタン

【匿名配送・レーヨン・希少】Supreme シュプリーム 半袖シャツ XL



名作sacai SWITCHED DENIM SHIRT デニムシャツ 再構築

(色)

最初期 hysteric glamour snake design shirt

ネイビー

WACKOMARIA HAWAIIAN SHIRTS L/S ワコマリア BLK



Lee CHETOPA TWILL⭐︎70's⭐︎

(サイズ)

人気 美品 PENDLETON ペンドルトン オンブレチェックシャツ

L 肩幅44cm 着丈72㎝ 脇下身幅51㎝ ウエスト46cm 袖丈67㎝

Leopard Open Collar Shirt



【でぃしぃ様専用】FENDI ストライプ シルクシャツ

(状態)

キューン cune 開襟シャツ とりちゃん 刺繍

多少使用感御座いますが綺麗な状態です。

【極美品】サンサーフ/SUNSURF アロハシャツ 唐獅子 牡丹 花柄 和柄 紺

※品質タグは切ってしまっております。

Van Heusen ヴィンテージシャツ

※素材の特性上、多少の擦れやわずかな薄汚れ等はご了承ください。

Stussy CONTRAST PICK STITCHED SHIRT 黒 M

※クリーニング済

daiwa pier39 新品 ストライプシャツ M グリーン 長袖 2023



【人気Lサイズ】シュプリーム☆ペンギン 総柄 アロハシャツ 即完売モデル 希少

(備考)

古着 Karl Helmut カールヘルム 花柄 パッチワークシャツ M

必ず自己紹介欄を御覧下さい。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ダブルジェーケー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

(商品名)wjk STRETCH BROAD HANNOVER SHIRTS正規店で購入した100％本物です。購入価格は26400円114番という極細の糸を使って織り上げた高密度のストレッチブロード素材。その綺麗に仕上げた生地をあえて製品加工することで、長年着込んだような表情を演出している。高密度でタイトだが4%のポリウレタンによりしっかりとした伸縮性があるので、着心地も良く仕上がっている。ボタンには天然の貝から削られるシェルボタンを採用。しっかりした3mmの厚みがあるので、男らしい雰囲気がでる。日本製でオリジナル刻印入り。とても人気のある商品になりますのでご検討宜しくお願い致します。着用者身長175cm 60㌔ やややせ形s-3-232k(素材)コットン/ポリウレタン(色)ネイビー(サイズ)L 肩幅44cm 着丈72㎝ 脇下身幅51㎝ ウエスト46cm 袖丈67㎝(状態)多少使用感御座いますが綺麗な状態です。※品質タグは切ってしまっております。※素材の特性上、多少の擦れやわずかな薄汚れ等はご了承ください。※クリーニング済(備考)必ず自己紹介欄を御覧下さい。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ダブルジェーケー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

Neighborhood レオパードシャツWACKO MARIA（ワコマリア）50'Sシャツ ブラックPrada sports シャツ S イタリア製幻の逸品 80's vintage ラルフローレン スポーツ柄 アロハシャツ MCOMOLI コモリ 半袖コットンオープンカラーシャツ サイズ3Christian Stone wing shirt