最大12%OFFクーポン キラキラshop 天然ペリドット　クローバーモチーフ　ピアス　1.2ct pt ピアス(両耳用)

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商品の説明
ハートシェイプ のペリドットを施した0.60ct、0.60ct、をシンプルに散りばめたプラチナ製の贅沢なピアスです。
BLOOM K10 ホワイトゴールド しずく ピアス
agete シルバーピアス
可愛いハートシェイプのペリドットをクローバーモチーフデザインになります。
k18レデッサンドゥデュー ゴールドフープピアス 両耳
ペリドットの色味も透明感のあるグリーン色で綺麗です。
スタージュエリー フラワーセッティングDIAクロスピアス
南洋白蝶真珠ピアスK18YG新品未使用
素材 / ピアスpt900
別ページにてお取引中、購入不可です。m(_ _)m 『イエロー系 ①』
ペリドット0.60ct 0.60ct
ルビーダイヤモンドピアス k18 新品
重量 / 0.79g
カルティエディアマンレジェ XS K18WG ダイヤモンド0.08
サイズ / ピアストップ部 縦8.5mm 横8mm
⭐️最終値下げ⭐️CHANEL カメリアピアス
ほぼ未使用 綺麗、ピアス
付属品 / ジュエリーケース
TAKE UP プラチナピアス
【正規品】Tiffany オープンハートフープピアス
鑑別書が必要な方は別途料金でお作りすることも出来ます。タイミングによっては少々お日にちがかかる場合もございますので、お問い合わせください。
【天然】アメジスト ピアス s925 19*12*12mm
スタージュエリー K18 ピアス STAR of STARS YG
☆ご注意☆
Stud Natural Diamond Earrings
※自宅保管の新品になりますので、ご理解を頂いた上でお買い上げ下さい。
【３点おまとめ・御検討中】
※モニターによる色味違いは何卒ご了承下さい。
4℃（ヨンドシー）K10イエローゴールド(YG)ピアス
※ご質問等ございましたら、いつでもお気軽にどうぞ！
新品 一点限り PT900 プラチナ 馬蹄 幸運 ピアス 刻印あり日本製 ペア
お待ちしております。気に入ったものがございましたら、ぜひお求め頂けると幸いです。
【高級】トルマリン ピアス k18 11.6×10.4×5.4mm
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商品の情報
商品の状態
新品、未使用
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スワロフスキー Swarovski クリスタル置物 バラ 薔薇 174956
【9.1ミリ最高級 紫ピンク】あこや真珠 パールピアス ￼越もの
天然ルビー 1.5ct/1.5ct ピアス K18
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期間限定出品 K18ダイヤモンドピアス スゥイング K18ピアス フックピアス
ハートシェイプ のペリドットを施した0.60ct、0.60ct、をシンプルに散りばめたプラチナ製の贅沢なピアスです。可愛いハートシェイプのペリドットをクローバーモチーフデザインになります。ペリドットの色味も透明感のあるグリーン色で綺麗です。素材 / ピアスpt900 ペリドット0.60ct 0.60ct重量 / 0.79gサイズ / ピアストップ部 縦8.5mm 横8mm 付属品 / ジュエリーケース鑑別書が必要な方は別途料金でお作りすることも出来ます。タイミングによっては少々お日にちがかかる場合もございますので、お問い合わせください。☆ご注意☆※自宅保管の新品になりますので、ご理解を頂いた上でお買い上げ下さい。※モニターによる色味違いは何卒ご了承下さい。※ご質問等ございましたら、いつでもお気軽にどうぞ！ お待ちしております。気に入ったものがございましたら、ぜひお求め頂けると幸いです。#K18#指輪#ring#diamond#gold#美品#ダイヤモンド#リング#ゴールド#キラキラshop #ジュエリー #ハート #ネックレス #k18 #宝石 #ダイヤモンド #サファイア #ピンクゴールド #可愛い #ホワイトゴールド #プラチナ #ゴールド #ゴージャス #pt900 #2ctプラチナリングk18 ダイヤリングヴァンドーム青山 スタージュエリー アーカー 4℃ カルティエ ミキモト タサキ 田崎ポーラ アイプリモ 星の砂銀座和光 銀座田中 デビアス ロイヤルアッシャー ラザール ダイヤモンドモニッケンダムブルガリ ティファニー
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新品、未使用
最大12%OFFクーポン キラキラshop 天然ペリドット クローバーモチーフ ピアス 1.2ct pt ピアス(両耳用)
375
0分钟前
最大12%OFFクーポン キラキラshop 天然ペリドット クローバーモチーフ ピアス 1.2ct pt ピアス(両耳用)
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(税込) 送料込み
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ピアス(両耳用)
キラキラshop 天然ペリドット クローバーモチーフ ピアス 1.2ct pt
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出品者
61cae
1896
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最大12%OFFクーポン キラキラshop 天然ペリドット クローバーモチーフ ピアス 1.2ct pt ピアス(両耳用)
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