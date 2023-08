最大12%OFFクーポン キラキラshop 天然ペリドット　クローバーモチーフ　ピアス　1.2ct pt ピアス(両耳用)

ハートシェイプ のペリドットを施した0.60ct、0.60ct、をシンプルに散りばめたプラチナ製の贅沢なピアスです。

プラチナリング

k18 ダイヤリング

ヴァンドーム青山

スタージュエリー

アーカー

4℃

カルティエ

ミキモト

タサキ 田崎

ポーラ

アイプリモ

星の砂

銀座和光

銀座田中

デビアス

ロイヤルアッシャー

ラザール ダイヤモンド

モニッケンダム

ブルガリ

ティファニー

ハートシェイプ のペリドットを施した0.60ct、0.60ct、をシンプルに散りばめたプラチナ製の贅沢なピアスです。可愛いハートシェイプのペリドットをクローバーモチーフデザインになります。ペリドットの色味も透明感のあるグリーン色で綺麗です。素材 / ピアスpt900 ペリドット0.60ct 0.60ct重量 / 0.79gサイズ / ピアストップ部 縦8.5mm 横8mm 付属品 / ジュエリーケース鑑別書が必要な方は別途料金でお作りすることも出来ます。タイミングによっては少々お日にちがかかる場合もございますので、お問い合わせください。☆ご注意☆※自宅保管の新品になりますので、ご理解を頂いた上でお買い上げ下さい。※モニターによる色味違いは何卒ご了承下さい。※ご質問等ございましたら、いつでもお気軽にどうぞ! お待ちしております。気に入ったものがございましたら、ぜひお求め頂けると幸いです。#K18#指輪#ring#diamond#gold#美品#ダイヤモンド#リング#ゴールド#キラキラshop #ジュエリー #ハート #ネックレス #k18 #宝石 #ダイヤモンド #サファイア #ピンクゴールド #可愛い #ホワイトゴールド #プラチナ #ゴールド #ゴージャス #pt900 #2ctプラチナリングk18 ダイヤリングヴァンドーム青山 スタージュエリー アーカー 4℃ カルティエ ミキモト タサキ 田崎ポーラ アイプリモ 星の砂銀座和光 銀座田中 デビアス ロイヤルアッシャー ラザール ダイヤモンドモニッケンダムブルガリ ティファニー

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

