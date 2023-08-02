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最大12%OFFクーポン キラキラshop 天然ペリドット　クローバーモチーフ　ピアス　1.2ct pt ピアス(両耳用)

商品の説明

ハートシェイプ のペリドットを施した0.60ct、0.60ct、をシンプルに散りばめたプラチナ製の贅沢なピアスです。
BLOOM K10 ホワイトゴールド しずく ピアス

agete シルバーピアス
可愛いハートシェイプのペリドットをクローバーモチーフデザインになります。
k18レデッサンドゥデュー　ゴールドフープピアス　両耳
ペリドットの色味も透明感のあるグリーン色で綺麗です。
スタージュエリー フラワーセッティングDIAクロスピアス

南洋白蝶真珠ピアスK18YG新品未使用
素材 / ピアスpt900
別ページにてお取引中、購入不可です。m(_ _)m　『イエロー系　①』
ペリドット0.60ct 0.60ct
ルビーダイヤモンドピアス　k18 新品
重量 / 0.79g
カルティエディアマンレジェ　XS K18WG ダイヤモンド0.08
サイズ / ピアストップ部　縦8.5mm 横8mm
⭐️最終値下げ⭐️CHANEL カメリアピアス

ほぼ未使用　綺麗、ピアス
付属品 / ジュエリーケース
TAKE UP プラチナピアス

【正規品】Tiffany オープンハートフープピアス
鑑別書が必要な方は別途料金でお作りすることも出来ます。タイミングによっては少々お日にちがかかる場合もございますので、お問い合わせください。
【天然】アメジスト ピアス s925 19*12*12mm

スタージュエリー K18 ピアス STAR of STARS YG
☆ご注意☆
Stud Natural Diamond Earrings
※自宅保管の新品になりますので、ご理解を頂いた上でお買い上げ下さい。
【３点おまとめ・御検討中】
※モニターによる色味違いは何卒ご了承下さい。
4℃（ヨンドシー）K10イエローゴールド(YG)ピアス
※ご質問等ございましたら、いつでもお気軽にどうぞ！
新品 一点限り　PT900 プラチナ 馬蹄　幸運　ピアス 刻印あり日本製 ペア
お待ちしております。気に入ったものがございましたら、ぜひお求め頂けると幸いです。
【高級】トルマリン ピアス k18 11.6×10.4×5.4mm
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【美品⭐︎定価約7万】 DIOR PETIT CD スタッドピアス ディオール
プラチナリング
美品 TIFFANY ティファニー ハードウェア シルバー ボールフックピアス
k18 ダイヤリング
( 極美品！)ティファニー 1837 サークル ピアス シルバー 925
ヴァンドーム青山
【⭐️ヴィンテージ❣️激カワ⭐️】CHANEL シャネル　ココマーク　ピアス
スタージュエリー
【YUZUKA様ご専用】
アーカー
オーダー品♡レディな気分♡高品質ピンクサファイア♡中折れ♡フープピアス♡k18
4℃
【chiipuru様専用】MARIHAフープピアス L (シルバー)
カルティエ
ジュエリーツツミ　k10スリーゴールド ピアス
ミキモト
限定　CHANEL シャネル　ハート　ピアス　ストーン　ココマーク　ピンク　新品
タサキ 田崎
ピンクゴールド18 ダイヤモンド0.18CT ピアス
ポーラ
あこや真珠ピアス
アイプリモ
ティファニー　ヴィクトリア　ピアス
星の砂
お安くどうぞ♡華やかなフラワー♡k18ホワイトゴールド♡上質ダイヤピアス
銀座和光
ピアス　ダイヤ
銀座田中
【出品は今週末まで】ティファニー　フルハート　ピアス　K18
デビアス
美品 スワロフスキー Millenia ピアス ネックレス セット
ロイヤルアッシャー
クロスラインストーン　ピアス　バレッタ　シャネル
ラザール ダイヤモンド
4AM11 TIFFANY&CO ティファニー ピアス シルバー 925
モニッケンダム
新品♡K18YG 2mm×30mmフープピアス 18金フープピアス 大きめ
ブルガリ
【TOMWOOD】Liz Hoop シルバー ピアス
ティファニー

美品　Christian Dior ディオール カギ　フープピアス

商品の情報

商品の状態新品、未使用

ピアス　K18　YG　750　琥珀　アンバー　釈迦玉　スタッド

スワロフスキー Swarovski クリスタル置物 バラ　薔薇　174956

【9.1ミリ最高級　紫ピンク】あこや真珠　パールピアス　￼越もの

天然ルビー　1.5ct/1.5ct　ピアス　K18

Pt・イエローダイアモンド・ピアス

期間限定出品　K18ダイヤモンドピアス　スゥイング　K18ピアス　フックピアス
ハートシェイプ のペリドットを施した0.60ct、0.60ct、をシンプルに散りばめたプラチナ製の贅沢なピアスです。可愛いハートシェイプのペリドットをクローバーモチーフデザインになります。ペリドットの色味も透明感のあるグリーン色で綺麗です。素材 / ピアスpt900 ペリドット0.60ct 0.60ct重量 / 0.79gサイズ / ピアストップ部　縦8.5mm 横8mm 付属品 / ジュエリーケース鑑別書が必要な方は別途料金でお作りすることも出来ます。タイミングによっては少々お日にちがかかる場合もございますので、お問い合わせください。☆ご注意☆※自宅保管の新品になりますので、ご理解を頂いた上でお買い上げ下さい。※モニターによる色味違いは何卒ご了承下さい。※ご質問等ございましたら、いつでもお気軽にどうぞ！ お待ちしております。気に入ったものがございましたら、ぜひお求め頂けると幸いです。#K18#指輪#ring#diamond#gold#美品#ダイヤモンド#リング#ゴールド#キラキラshop #ジュエリー #ハート #ネックレス #k18 #宝石 #ダイヤモンド #サファイア #ピンクゴールド #可愛い #ホワイトゴールド #プラチナ #ゴールド #ゴージャス #pt900 #2ctプラチナリングk18 ダイヤリングヴァンドーム青山 スタージュエリー アーカー 4℃ カルティエ ミキモト タサキ 田崎ポーラ アイプリモ 星の砂銀座和光 銀座田中 デビアス ロイヤルアッシャー ラザール ダイヤモンドモニッケンダムブルガリ ティファニー

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商品の状態新品、未使用

最大12%OFFクーポン キラキラshop 天然ペリドット　クローバーモチーフ　ピアス　1.2ct pt ピアス(両耳用)

0分钟前

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¥19,680 ¥14,760

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61cae

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61cae
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