○アイテム

美品 BURBERRY LONDON バーバリー ロンドン ロングワンピース チェック柄 リネン混 ワンピース ロング丈 ラメ フリル 半袖 キナリ アイボリー 大きいサイズ 46 4L

○サイズ 46

肩幅40cm

身幅50cm

ウエスト47cm

袖丈7cm

着丈101cm

生地の伸縮性なし

裏地なし

バックファスナー仕様

ベルトなし

ポケットなし

チェック柄にラメが入っております。

クリーニング済ですのですぐに気持ちよく使用していただけます◎

平置き実寸。着画はお断りいたします。

○状態

USED品ですがキレイな状態ですので、まだまだご愛用していただけます◎

神経質な方はご遠慮下さい。

○カラー

アイボリー ベージュ キナリ

○素材

綿

レーヨン

麻

ナイロン

○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

※小物は商品に含まれません

○購入元

一般社団法人 日本流通自主管理協会(AACD)加盟店 にて購入しました正規品になりますのでご安心下さい。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。

0502069437.1765

商品の情報 商品のサイズ 3XL(4L) ブランド バーバリーロンドン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

