【★大感謝セール】 （極美品）クリスチャン・ディオール　アクセサリーポーチ　トロッター ショルダーバッグ

素材...キャンパス カーフ

PRADA ショルダーバッグ/ナイロン/BLK/無地



サンローラン ミニショルダー

カラー...ブラック

バーバリーロンドン ショルダーバッグ シャドーホース ノバチェック



新品未使用 ケイトスペード/ショルダーバッグ/ピンク/PXRUB067/



未使用品 COACH コーチ ✨ ショルダーバッグ レザー リニア キルティング

アイテム

CAMPER ツートンカラーバッグ

クリスチャンディオール ChristianDior DIOR ディオール トロッター柄 ギャランティ付 デニム アクセサリーポーチ ポーチ ショルダーバッグ

コーチ シークイン スパンコールバッグ



コーチ COACH ショルダーバッグ 2way シグネチャー PVC 三日月

★サイズ

COACH 2way ハンドバッグ ショルダーバッグ

タテ 14cm

Vivienne Westwood ショルダーバッグ 【気まぐれSALE中】

ヨコ 24cm

シャネル マトラッセ チェーン ショルダーバッグ

マチ 6cm

【未使用品】Tタイムレス トッズ ブラウン 2way

持ち手 35〜61.5cm

新品⭐️STELLA McCARTNEY クリスタル メッシュ ミニトートバッグ



セリーヌ ドキュメントホルダー バーティカルフォンポーチ

ポケットなし

【新品同様】Telfar global テルファー ショルダーバッグ 黒



【さち様 専用】値段交渉可 コーチCOACH バケットショルダー 新品未使用

平置き実寸。

BARBARA RIHL ショルダーバッグ バッグ



新品未使用✨コーチ ショルダーバッグ カメラバッグ クロスボディ シグネチャー

★状態（写真参照）

マーロンエノンフィ パールストラップ フォンケース ③

vintage品です。

IL BISONTE イルビゾンテ フリンジ ショルダーバッグ レザー 革

一度も使用しておりません。

RU-3015 トリーバーチ ツイード ショルダー 2way バッグ



building block Petite ショルダーバッグ 革



ミュウミュウmiu miu マテラッセ バッグ



Chloe クロエ ショルダーバッグ パスケース 本革 ブラック

素材...コットン(キャンバス/帆布)

商品の情報 ブランド クリスチャンディオール 商品の状態 未使用に近い

素材...キャンパス カーフカラー...ブラックアイテムクリスチャンディオール ChristianDior DIOR ディオール トロッター柄 ギャランティ付 デニム アクセサリーポーチ ポーチ ショルダーバッグ ★サイズタテ 14cmヨコ 24cmマチ 6cm持ち手 35〜61.5cmポケットなし平置き実寸。★状態（写真参照）vintage品です。一度も使用しておりません。素材...コットン(キャンバス/帆布)

商品の情報 ブランド クリスチャンディオール 商品の状態 未使用に近い

サルバトーレフェラガモ ヴァラリボン レザー ミニ トート ハンドバッグ✨良品 ステラマッカートニー ファラベラ クロスボディ ショルダー 2way【極美品】 OLD COACH ショルダーバッグ レザー ゴールド金具 濃茶