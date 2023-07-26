上品 Ray Ban レイバン EAGLEEYE イーグルアイ RB5598 F サングラス/メガネ

ブランド:Ray Ban レイバン EAGLEEYE イーグルアイ

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モデル:RB5598F

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カラー:8249 上部クリアデミブラウン/下部クリアグリーン/腕部デミブラウン

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サイズ:51

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素材:プラスチック

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定価:¥24600

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ブランド:Ray Ban レイバン EAGLEEYE イーグルアイモデル:RB5598Fカラー:8249 上部クリアデミブラウン/下部クリアグリーン/腕部デミブラウンサイズ:51素材:プラスチック定価:¥24600新品未使用ブランド専用ケース付国内正規品保管状況により微キズなどある場合がございます気になる方はご購入を控えてください

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