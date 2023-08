【美品】Louis Vuitton ルイ ヴィトン モノグラム ポルト モネ ビエ トレゾール M61730 RA1923 二つ折り 財布 フランス製

-BRAND-

Louis Vuitton

ルイ ヴィトン

-ITEM NAME-

美品 モノグラム ポルト モネ ビエ トレゾール M61730 二つ折り 財布

-COLOR-

モノグラム

-RANK-

USED

-COUNTRY OF ORIGIN-

フランス製

MADE IN France

-SERIAL NO.-

RA1923

-SPECIFICATION-

オープンポケット x 5

ファスナーポケット x 1

-SIZE-

W約14cm x H約8.5cmx D約2cm

※多少の誤差はご了承下さいませ。

-COMMENT-

LOUIS VUITTON【ルイヴィトン】の二つ折り財布「ポルトモネ ビエ トレゾール」。片手に収まる丁度良いサイズ感の折りたたみ財布です。

内側に若干スレが見られますが、その他膨らみや折れなど見当たらず状態は良好です。

お使いのモニタによって色調が異なって見られる場合がございますが、

当店”状態の良いもの”しか扱いませんので是非この機会にご検討下さいませ。

一般社団法人 日本流通自主管理協会(AACD)加盟店、

ブランドオークションからの仕入れで、真贋鑑定済みの正規品です。

-CAUTIONPOINT-

即購入対歓迎です!

ご興味のある方は是非ご検討下さい♪

あくまで古着となりますので小さな汚れがある場合がございます、

完璧を求めるお客様はご遠慮くださいませ。

◆商品は、丁寧な梱包をして発送させていただきますので安心してご購入ください。

◆ご注文確認後、迅速に発送させていただきます。

商品の情報 ブランド ルイヴィトン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

