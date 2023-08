★★最終価格変更です★★

大阪のブルークウォッチカンパニーにて、2019年12月に購入。

使用頻度は数回です。側面に少し擦れ傷があります。ブレスレットは未使用で、購入後すぐに梅田の時計屋で皮ベルトに交換しています。

皮ベルトも装着したままお送りします。

アップルウォッチを購入したので、使用機会がなくなり出品しました。

※皮ベルトはオリス製ではございません。

あくまでもステンレスベルトでの出品とお考え下さい。

※※値引き交渉、快くお待ちしています!※※

緩衝材で包み発送いたします。

ORIS / オリスダイバーズ65

品番01 733 7707 4354 07 8 20 18

駆動方式自動巻き(Oris 733/手巻き付)

素材:ステンレススチール/ブロンズ(ベゼル)

素材:ベルトステンレススチール(Cリング)

風防: ドーム型サファイアガラス(無反射コーティング)

文字盤カラーブラック

ベルトカラーシルバー

サイズ(縦×横×厚)約48×40×13.5mm

かん幅約20mm

重さ約126g

仕様日常生活用強化防水(10気圧)

日付表示

逆回転防止ベゼル

ねじ込み式りゅうず

スクリューバック

スーパールミノバ(針・インデックス)

商品の情報 ブランド オリス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

★★最終価格変更です★★大阪のブルークウォッチカンパニーにて、2019年12月に購入。使用頻度は数回です。側面に少し擦れ傷があります。ブレスレットは未使用で、購入後すぐに梅田の時計屋で皮ベルトに交換しています。皮ベルトも装着したままお送りします。アップルウォッチを購入したので、使用機会がなくなり出品しました。※皮ベルトはオリス製ではございません。あくまでもステンレスベルトでの出品とお考え下さい。※※値引き交渉、快くお待ちしています!※※緩衝材で包み発送いたします。ORIS / オリスダイバーズ65品番01 733 7707 4354 07 8 20 18駆動方式自動巻き(Oris 733/手巻き付)素材:ステンレススチール/ブロンズ(ベゼル)素材:ベルトステンレススチール(Cリング)風防: ドーム型サファイアガラス(無反射コーティング)文字盤カラーブラックベルトカラーシルバーサイズ(縦×横×厚)約48×40×13.5mmかん幅約20mm重さ約126g仕様日常生活用強化防水(10気圧)日付表示逆回転防止ベゼルねじ込み式りゅうずスクリューバックスーパールミノバ(針・インデックス)

