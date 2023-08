ご覧いただきまして、ありがとうございます♪

【ブランド】Undercoverismアンダーカバイズム

【サイズ】2

下記寸法を参考にしてください。

腰幅 35㎝

全長 55㎝

股下 31㎝

裾幅 31㎝

※素人採寸考慮

【カラー】紺 ネイビー

【ポイント】UNDERCOVERのメンズライン、Undercoverismのショートパンツです。春夏に活躍するボーダー柄はデイリーはもちろん、ポケットがファスナーになっているので、レジャー、アウトドアまで幅広くお使い頂けます!

使用感はありますが目立つダメージはありません。ぜひご購入ください!

⚠︎注意事項

・即購入OKです!

・コメント途中であっても、即購入された方を優先させていただきます。ご理解ください。

・商品に関して質問等ございましたら、お気軽にコメントください

・コンパクトに畳んで発送いたします。

・ペット、喫煙者はおりません。

・あくまでも中古、自宅保管していた物ですのでご理解お願い致します。完璧を求める方はご遠慮ください。

#ハーフパンツ

#ハーパン

#マリン

#スウェットパンツ

#ボトムス

#日本製

#アンダーカバー

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アンダーカバイズム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧いただきまして、ありがとうございます♪【ブランド】Undercoverismアンダーカバイズム【サイズ】2下記寸法を参考にしてください。腰幅 35㎝全長 55㎝股下 31㎝裾幅 31㎝※素人採寸考慮【カラー】紺 ネイビー【ポイント】UNDERCOVERのメンズライン、Undercoverismのショートパンツです。春夏に活躍するボーダー柄はデイリーはもちろん、ポケットがファスナーになっているので、レジャー、アウトドアまで幅広くお使い頂けます!使用感はありますが目立つダメージはありません。ぜひご購入ください!⚠︎注意事項・即購入OKです!・コメント途中であっても、即購入された方を優先させていただきます。ご理解ください。・商品に関して質問等ございましたら、お気軽にコメントください・コンパクトに畳んで発送いたします。・ペット、喫煙者はおりません。・あくまでも中古、自宅保管していた物ですのでご理解お願い致します。完璧を求める方はご遠慮ください。#ハーフパンツ#ハーパン#マリン#スウェットパンツ#ボトムス#日本製#アンダーカバー

