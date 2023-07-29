【ギフト】 古 XL Rage Against The Machine Tシャツ バンドT Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

フォロワー割、リピーター割あります。
ミッキーマウス tシャツ 80'S 前期トリコ USA製 XL
(通常の値下げ交渉は受け付けません)
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【商品情報】
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バンド名：Rage Against The Machine
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カラー：WHITE
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サイズ：XL
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色褪せ：なし
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穴・汚れ：若干の汚れ、小穴あり
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年代：1999
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【購入について】
激レア 2002年製 KAWS Chalk Logo Supreme Tシャツ
24時間以内に返信が無い場合、購入後2日以内に入金確認ができない場合は購入者の都合で削除（キャンセル）とさせていただきます。商品は振込確認後に発送させていただきますが、購入後のキャンセル、商品受け取り後の返品交換は一切受付ません。
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【その他】
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購入前に必ずプロフを確認した上で購入ください。あくまで古着での扱いとなります。予め了解した上での購入をお願い致します。
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商品の情報
|商品のサイズ
|XL(LL)
|商品の状態
|やや傷や汚れあり
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フォロワー割、リピーター割あります。(通常の値下げ交渉は受け付けません)【商品情報】バンド名：Rage Against The Machineブランド：Tultexカラー：WHITEサイズ：XL色褪せ：なし穴・汚れ：若干の汚れ、小穴あり年代：1999【購入について】24時間以内に返信が無い場合、購入後2日以内に入金確認ができない場合は購入者の都合で削除（キャンセル）とさせていただきます。商品は振込確認後に発送させていただきますが、購入後のキャンセル、商品受け取り後の返品交換は一切受付ません。【その他】購入前に必ずプロフを確認した上で購入ください。あくまで古着での扱いとなります。予め了解した上での購入をお願い致します。#菅田将暉 #成田凌 #ゆるダボ #古着mix #スポーツmix #kanyewest #asaprocky #travisscott #バンドT #バンT #rapT #ラップT #jerrylorenzo #fearofgod #justinbieber #登坂広臣 #ワンオクtaka #ワンオク
商品の情報
|商品のサイズ
|XL(LL)
|商品の状態
|やや傷や汚れあり