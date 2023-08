【ギフト】 古 XL Rage Against The Machine Tシャツ バンドT Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

フォロワー割、リピーター割あります。

(通常の値下げ交渉は受け付けません)

【商品情報】

バンド名:Rage Against The Machine

ブランド:Tultex

カラー:WHITE

サイズ:XL

色褪せ:なし

穴・汚れ:若干の汚れ、小穴あり

年代:1999

【購入について】

24時間以内に返信が無い場合、購入後2日以内に入金確認ができない場合は購入者の都合で削除(キャンセル)とさせていただきます。商品は振込確認後に発送させていただきますが、購入後のキャンセル、商品受け取り後の返品交換は一切受付ません。

【その他】

購入前に必ずプロフを確認した上で購入ください。あくまで古着での扱いとなります。予め了解した上での購入をお願い致します。

