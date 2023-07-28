【税込】 植物雑貨クリエイター養成講座 住まい/暮らし/子育て

植物雑貨クリエイター養成講座、一式

ELEPHANT BRAND 2 バンダナ ヴィンテージ 平田和宏



植物雑貨クリエイター養成講座

申し込みましたが、受講もせず未使用のままになっているので出品します。

婦人生活 23番 りょお様♡



詳解 婦人結髪術 全 改定増補★日本髪★結髪★結い髪★着物★舞踊★超貴重！

【植物雑貨クリエイター養成講座】

ja 33【 アントニン・レーモンド】

テキスト4冊

ELEPHANT BRAND 2 バンダナ ヴィンテージ 平田和宏

DVD３枚

植物雑貨クリエイター養成講座

問題用紙

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詳解 婦人結髪術 全 改定増補★日本髪★結髪★結い髪★着物★舞踊★超貴重！

定価70000円程

ja 33【 アントニン・レーモンド】

全て新品未使用

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植物雑貨クリエイター養成講座

【TEXT１ 植物雑貨の基礎知識】

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第1章 植物雑貨を楽しむ

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第2章 植物の基礎知識

ja 33【 アントニン・レーモンド】

第3章 切り花の基礎知識

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第4章 ドライフラワーとプリザーブドフラワーの基礎知識

植物雑貨クリエイター養成講座

第5章 デザインと色彩を学ぶ

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【TEXT２ 植えて楽しむ植物雑貨】

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第1章 多肉植物を使ったいろいろな雑貨

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第2章 テラリウム

植物雑貨クリエイター養成講座

第3章 苔玉・苔盆栽

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第4章 水耕栽培（ハイドロカルチャー）

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ja 33【 アントニン・レーモンド】

【TEXT３ フラワーアレンジメントの植物雑貨】

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第1章 花を使ったいろいろな雑貨

植物雑貨クリエイター養成講座

第2章 生花のフラワーアレンジメント

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第3章 ドライフラワーアレンジメント

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第4章 プリザーブドフラワーアレンジメント

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【TEXT４ ドライフラワークラフト／販売・開業】

植物雑貨クリエイター養成講座

第1章 ドライフラワークラフト

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第2章 植物雑貨の販売

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第3章 写真の撮り方

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第4章 お教室を開講

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植物雑貨クリエイター養成講座

価格交渉可能(常識の範囲内で)

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気が変わったら取り消しますので、ご理解下さいませ。

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#植物雑貨クリエイター養成講座

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#植物雑貨

植物雑貨クリエイター養成講座

#フラワーアレンジメント

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#ドライフラワー

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#プリザーブドフラワー

ja 33【 アントニン・レーモンド】

#資格取得

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

植物雑貨クリエイター養成講座、一式申し込みましたが、受講もせず未使用のままになっているので出品します。【植物雑貨クリエイター養成講座】テキスト4冊DVD３枚問題用紙定価70000円程全て新品未使用【TEXT１ 植物雑貨の基礎知識】第1章 植物雑貨を楽しむ第2章 植物の基礎知識第3章 切り花の基礎知識第4章 ドライフラワーとプリザーブドフラワーの基礎知識第5章 デザインと色彩を学ぶ【TEXT２ 植えて楽しむ植物雑貨】第1章 多肉植物を使ったいろいろな雑貨第2章 テラリウム第3章 苔玉・苔盆栽第4章 水耕栽培（ハイドロカルチャー）【TEXT３ フラワーアレンジメントの植物雑貨】第1章 花を使ったいろいろな雑貨第2章 生花のフラワーアレンジメント第3章 ドライフラワーアレンジメント第4章 プリザーブドフラワーアレンジメント【TEXT４ ドライフラワークラフト／販売・開業】第1章 ドライフラワークラフト第2章 植物雑貨の販売第3章 写真の撮り方第4章 お教室を開講価格交渉可能(常識の範囲内で)気が変わったら取り消しますので、ご理解下さいませ。#植物雑貨クリエイター養成講座#植物雑貨#フラワーアレンジメント#ドライフラワー#プリザーブドフラワー#資格取得

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

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