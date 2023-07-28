【税込】 植物雑貨クリエイター養成講座 住まい/暮らし/子育て

植物雑貨クリエイター養成講座、一式
ELEPHANT BRAND 2 バンダナ ヴィンテージ 平田和宏
植物雑貨クリエイター養成講座
申し込みましたが、受講もせず未使用のままになっているので出品します。
婦人生活 23番 りょお様♡
詳解 婦人結髪術 全 改定増補★日本髪★結髪★結い髪★着物★舞踊★超貴重！
【植物雑貨クリエイター養成講座】
ja 33【 アントニン・レーモンド】
テキスト4冊
ELEPHANT BRAND 2 バンダナ ヴィンテージ 平田和宏
DVD３枚
植物雑貨クリエイター養成講座
問題用紙
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定価70000円程
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全て新品未使用
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植物雑貨クリエイター養成講座
【TEXT１ 植物雑貨の基礎知識】
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第1章 植物雑貨を楽しむ
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第2章 植物の基礎知識
ja 33【 アントニン・レーモンド】
第3章 切り花の基礎知識
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第4章 ドライフラワーとプリザーブドフラワーの基礎知識
植物雑貨クリエイター養成講座
第5章 デザインと色彩を学ぶ
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【TEXT２ 植えて楽しむ植物雑貨】
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第1章 多肉植物を使ったいろいろな雑貨
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第2章 テラリウム
植物雑貨クリエイター養成講座
第3章 苔玉・苔盆栽
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第4章 水耕栽培（ハイドロカルチャー）
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ja 33【 アントニン・レーモンド】
【TEXT３ フラワーアレンジメントの植物雑貨】
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第1章 花を使ったいろいろな雑貨
植物雑貨クリエイター養成講座
第2章 生花のフラワーアレンジメント
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第3章 ドライフラワーアレンジメント
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第4章 プリザーブドフラワーアレンジメント
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【TEXT４ ドライフラワークラフト／販売・開業】
植物雑貨クリエイター養成講座
第1章 ドライフラワークラフト
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第2章 植物雑貨の販売
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第3章 写真の撮り方
ja 33【 アントニン・レーモンド】
第4章 お教室を開講
ELEPHANT BRAND 2 バンダナ ヴィンテージ 平田和宏
植物雑貨クリエイター養成講座
価格交渉可能(常識の範囲内で)
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気が変わったら取り消しますので、ご理解下さいませ。
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#植物雑貨クリエイター養成講座
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#フラワーアレンジメント
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#ドライフラワー
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#プリザーブドフラワー
ja 33【 アントニン・レーモンド】
#資格取得
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植物雑貨クリエイター養成講座、一式申し込みましたが、受講もせず未使用のままになっているので出品します。【植物雑貨クリエイター養成講座】テキスト4冊DVD３枚問題用紙定価70000円程全て新品未使用【TEXT１ 植物雑貨の基礎知識】第1章 植物雑貨を楽しむ第2章 植物の基礎知識第3章 切り花の基礎知識第4章 ドライフラワーとプリザーブドフラワーの基礎知識第5章 デザインと色彩を学ぶ【TEXT２ 植えて楽しむ植物雑貨】第1章 多肉植物を使ったいろいろな雑貨第2章 テラリウム第3章 苔玉・苔盆栽第4章 水耕栽培（ハイドロカルチャー）【TEXT３ フラワーアレンジメントの植物雑貨】第1章 花を使ったいろいろな雑貨第2章 生花のフラワーアレンジメント第3章 ドライフラワーアレンジメント第4章 プリザーブドフラワーアレンジメント【TEXT４ ドライフラワークラフト／販売・開業】第1章 ドライフラワークラフト第2章 植物雑貨の販売第3章 写真の撮り方第4章 お教室を開講価格交渉可能(常識の範囲内で)気が変わったら取り消しますので、ご理解下さいませ。#植物雑貨クリエイター養成講座#植物雑貨#フラワーアレンジメント#ドライフラワー#プリザーブドフラワー#資格取得