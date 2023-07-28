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【税込】 植物雑貨クリエイター養成講座 住まい/暮らし/子育て

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植物雑貨クリエイター養成講座、一式
ELEPHANT BRAND 2 バンダナ ヴィンテージ 平田和宏

植物雑貨クリエイター養成講座
申し込みましたが、受講もせず未使用のままになっているので出品します。
婦人生活 23番 りょお様♡

詳解 婦人結髪術 全 改定増補★日本髪★結髪★結い髪★着物★舞踊★超貴重！
【植物雑貨クリエイター養成講座】
ja 33【 アントニン・レーモンド】
テキスト4冊
ELEPHANT BRAND 2 バンダナ ヴィンテージ 平田和宏
DVD３枚
植物雑貨クリエイター養成講座
問題用紙
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詳解 婦人結髪術 全 改定増補★日本髪★結髪★結い髪★着物★舞踊★超貴重！
定価70000円程
ja 33【 アントニン・レーモンド】
全て新品未使用
ELEPHANT BRAND 2 バンダナ ヴィンテージ 平田和宏

植物雑貨クリエイター養成講座
【TEXT１ 植物雑貨の基礎知識】
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第1章 植物雑貨を楽しむ
詳解 婦人結髪術 全 改定増補★日本髪★結髪★結い髪★着物★舞踊★超貴重！
第2章 植物の基礎知識
ja 33【 アントニン・レーモンド】
第3章 切り花の基礎知識
ELEPHANT BRAND 2 バンダナ ヴィンテージ 平田和宏
第4章 ドライフラワーとプリザーブドフラワーの基礎知識
植物雑貨クリエイター養成講座
第5章 デザインと色彩を学ぶ
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詳解 婦人結髪術 全 改定増補★日本髪★結髪★結い髪★着物★舞踊★超貴重！
【TEXT２ 植えて楽しむ植物雑貨】
ja 33【 アントニン・レーモンド】
第1章 多肉植物を使ったいろいろな雑貨
ELEPHANT BRAND 2 バンダナ ヴィンテージ 平田和宏
第2章 テラリウム
植物雑貨クリエイター養成講座
第3章 苔玉・苔盆栽
婦人生活 23番 りょお様♡
第4章 水耕栽培（ハイドロカルチャー）
詳解 婦人結髪術 全 改定増補★日本髪★結髪★結い髪★着物★舞踊★超貴重！

ja 33【 アントニン・レーモンド】
【TEXT３ フラワーアレンジメントの植物雑貨】
ELEPHANT BRAND 2 バンダナ ヴィンテージ 平田和宏
第1章 花を使ったいろいろな雑貨
植物雑貨クリエイター養成講座
第2章 生花のフラワーアレンジメント
婦人生活 23番 りょお様♡
第3章 ドライフラワーアレンジメント
詳解 婦人結髪術 全 改定増補★日本髪★結髪★結い髪★着物★舞踊★超貴重！
第4章 プリザーブドフラワーアレンジメント
ja 33【 アントニン・レーモンド】

ELEPHANT BRAND 2 バンダナ ヴィンテージ 平田和宏
【TEXT４ ドライフラワークラフト／販売・開業】
植物雑貨クリエイター養成講座
第1章 ドライフラワークラフト
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第2章 植物雑貨の販売
詳解 婦人結髪術 全 改定増補★日本髪★結髪★結い髪★着物★舞踊★超貴重！
第3章 写真の撮り方
ja 33【 アントニン・レーモンド】
第4章 お教室を開講
ELEPHANT BRAND 2 バンダナ ヴィンテージ 平田和宏

植物雑貨クリエイター養成講座
価格交渉可能(常識の範囲内で)
婦人生活 23番 りょお様♡
気が変わったら取り消しますので、ご理解下さいませ。
詳解 婦人結髪術 全 改定増補★日本髪★結髪★結い髪★着物★舞踊★超貴重！

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#植物雑貨クリエイター養成講座
ELEPHANT BRAND 2 バンダナ ヴィンテージ 平田和宏
#植物雑貨
植物雑貨クリエイター養成講座
#フラワーアレンジメント
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#ドライフラワー
詳解 婦人結髪術 全 改定増補★日本髪★結髪★結い髪★着物★舞踊★超貴重！
#プリザーブドフラワー
ja 33【 アントニン・レーモンド】
#資格取得

ELEPHANT BRAND 2 バンダナ ヴィンテージ 平田和宏

商品の情報

商品の状態新品、未使用
植物雑貨クリエイター養成講座、一式申し込みましたが、受講もせず未使用のままになっているので出品します。【植物雑貨クリエイター養成講座】テキスト4冊DVD３枚問題用紙定価70000円程全て新品未使用【TEXT１ 植物雑貨の基礎知識】第1章 植物雑貨を楽しむ第2章 植物の基礎知識第3章 切り花の基礎知識第4章 ドライフラワーとプリザーブドフラワーの基礎知識第5章 デザインと色彩を学ぶ【TEXT２ 植えて楽しむ植物雑貨】第1章 多肉植物を使ったいろいろな雑貨第2章 テラリウム第3章 苔玉・苔盆栽第4章 水耕栽培（ハイドロカルチャー）【TEXT３ フラワーアレンジメントの植物雑貨】第1章 花を使ったいろいろな雑貨第2章 生花のフラワーアレンジメント第3章 ドライフラワーアレンジメント第4章 プリザーブドフラワーアレンジメント【TEXT４ ドライフラワークラフト／販売・開業】第1章 ドライフラワークラフト第2章 植物雑貨の販売第3章 写真の撮り方第4章 お教室を開講価格交渉可能(常識の範囲内で)気が変わったら取り消しますので、ご理解下さいませ。#植物雑貨クリエイター養成講座#植物雑貨#フラワーアレンジメント#ドライフラワー#プリザーブドフラワー#資格取得

商品の情報

商品の状態新品、未使用

【税込】 植物雑貨クリエイター養成講座 住まい/暮らし/子育て

44分钟前

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¥29,800 ¥16,688

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植物雑貨クリエイター養成講座 テキスト DVD 教材 日本園芸協会

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植物雑貨クリエイター養成講座 テキストのみ 大切な zilt.design

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受講申込 - 植物雑貨クリエイター養成講座

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