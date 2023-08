サイズ:9

[peter do] 21AW City チェルシーブーツ

付属品:なし

Salomon Carhartt WIP サロモン カーハート 26.0cm



レッドウィング ペコス 7 1/2E

ソールがすり減っております。

UGG CLASSIC SHORT DECO

レザー部分は使用感があります。

Dr.Martens 2976 SR ドクターマーチン チェルシー ブーツ

ダメージは購入時からのが多いです。

RED WING アイリッシュセッター 8179 size8D

2002年リリースで購入から相当時間が経っているので経年劣化もあると思います。

PRADA ブーツ 靴 メンズ 黒

ご質問やお値下げの相談はお気軽にご連絡下さい。

(2896)USMC・DannerRATブーツ米軍実物放出、レアサイズ新品未使用

お値下げの場合は希望価格をご提示下さい。

レッドウィング 9105 USA8 ワイズD

深夜で無ければ、なるべく早めに回答致します。

美品 クラース ワラビー ベイジュ 26.5

着画はお断りしておりますが、商品の写真であればご指定の箇所を撮影致します。

【新品】ノースフェイス ブーツ 29.0cm NF52085 グレー

日中は仕事なので画像のアップは夜間になりますので、ご了承下さい。

ドクターマーチン サイドゴアブーツ ホワイト UK6

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ナンバーナイン 商品の状態 やや傷や汚れあり

サイズ:9付属品:なしソールがすり減っております。レザー部分は使用感があります。ダメージは購入時からのが多いです。2002年リリースで購入から相当時間が経っているので経年劣化もあると思います。ご質問やお値下げの相談はお気軽にご連絡下さい。お値下げの場合は希望価格をご提示下さい。深夜で無ければ、なるべく早めに回答致します。着画はお断りしておりますが、商品の写真であればご指定の箇所を撮影致します。日中は仕事なので画像のアップは夜間になりますので、ご了承下さい。ナンバーナインNUMBER (N)INEsoloistソロイストMINEDENIMマインデニムRags MCGREGORラグス マックレガーstie-loHysteric GlamourTHEE HYSTERIC XXXANDY WARHOL by HYSTERIC GLAMOURヒステリックグラマーN.HOOLYWOODエヌハリウッドMISTER HOLLYWOODミスターハリウッドlevi's vintage clothingLVCリーバイスM&M CUSTOM PERFORMANCEエムアンドエムWINDANDSEAウィンダンシーテンダーロインネイバーフッドワコマリアシャツデニムレザー木村拓哉キムタクさんタク野口強

