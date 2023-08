人気ブランドを NIKE ナイキ エアジョーダン1 ハイ OG ホワイト セメント　27cm スニーカー

Nike Air Jordan 1 High OG White Cement 27cm US9 ナイキ エアジョーダン1 ハイ OG ホワイト セメント

サイズ●US9(27cm)

状態●新品未使用

購入●SNKRS(正規品)

1985年に初めて発売された Michael Jordan(マイケル・ジョーダン)のシグネチャー第一弾「Air Jordan 1(エアジョーダン1)」。新たに登場する本作ではハイカットモデルをベースに採用。ホワイト&ブラックカラーのレザーアッパーに、伝説的デザイナー Tinker Hatfield(ティンカー・ハットフィールド)が考案した通称 エレファント柄を使用したオーバーレイを組み合わせ、ミッドソールにはヴィンテージな雰囲気漂うセイルカラーを使用。シューズボックスもエレファント柄のスペシャル仕様、ジョーダンファン垂涎の一足に仕上げた。

#NIKE

#AIRJORDAN1

#Jordan1MidLightSmokeGrey

メインカラー···ホワイト、ブラック

人気モデル···NIKE エアジョーダン1

スニーカー型···ハイカット(High)

Nike Air Jordan 1 High OG White Cement 27cm US9 ナイキ エアジョーダン1 ハイ OG ホワイト セメントサイズ●US9(27cm)状態●新品未使用購入●SNKRS(正規品)1985年に初めて発売された Michael Jordan(マイケル・ジョーダン)のシグネチャー第一弾「Air Jordan 1(エアジョーダン1)」。新たに登場する本作ではハイカットモデルをベースに採用。ホワイト&ブラックカラーのレザーアッパーに、伝説的デザイナー Tinker Hatfield(ティンカー・ハットフィールド)が考案した通称 エレファント柄を使用したオーバーレイを組み合わせ、ミッドソールにはヴィンテージな雰囲気漂うセイルカラーを使用。シューズボックスもエレファント柄のスペシャル仕様、ジョーダンファン垂涎の一足に仕上げた。#NIKE#AIRJORDAN1#Jordan1MidLightSmokeGreyメインカラー···ホワイト、ブラック人気モデル···NIKE エアジョーダン1スニーカー型···ハイカット(High)

