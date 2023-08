エアウィーヴ スマートZ

★サイズ 幅約100×長さ約195×厚さ約9㎝

フローリングや畳の上に直接敷いてお使いいただける三つ折りマットレスです。

普段のお手入れは縦置きにして通気させるだけです。カバーも中のエアファイバー洗えるのでいつでも清潔に保てます。

収納楽々/高反発/水洗い可能/通気性/蒸れにくい

#エアウィーヴ

#マットレス

#シングル

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

