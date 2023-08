※画像3枚目以降が実物のお写真です。

※画像3枚目以降が実物のお写真です。ハイクのワイドパンツです。10cm裾上げしておりますが、未使用となります。手持ちの服と合わないため出品いたしますが、まだ迷っているため突然削除させていただくことがある点をご理解いただけましたら幸いです。◼️定価 25,300円◼️サイズ1ウエスト 62cmヒップ 101cm股上 31cm股下 80.5cm-10cm=70.5cmもも周り 68cm裾周り 54cm※裾上げ10cmしています※生地を少し残しているので、3cmくらいであれば長さを戻せるかと思います。◼️デザインハイウエストでレッグラインを綺麗に見せてくれるHYKE(ハイク)定番人気のストレッチワイドパンツ。ウエストゴム仕様で穿き心地も抜群。ワイドシルエットでやや長めの着丈です。 ◼️素材ポリエステルのストレッチ素材。ドライタッチのさらりとした生地。 ◼️商品状態補足 先月、superamarket新宿店にて購入し、着用しようと思いクローゼットにて保管しておりましたが、外には一度も着て行く機会がなく、未使用となります。※喫煙者やペットはおらず、香水も使用しておりません※神経質な方はご遠慮ください

