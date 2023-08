King & Prince ベストアルバム「Mr.5」

Dear Tiara盤 (2CD + DVD)

新品未開封です。大切に保管しておりましたので、傷汚れ等はございません。

厚紙+プチプチに入れ発送させて頂きます。

※特典のステッカーはございません

■即購入OKです

■恐れ入りますがお値下げはできませんのでご了承ください

キンプリ ティアラ盤

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

