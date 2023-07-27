登場! SHINYA KOZUKA シンヤコヅカ トラッカージャケット その他

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人気デザイナー、シンヤコズカのしっかりとしたインディゴ染ガーゼ生地を使用したドルマンシルエットのトラッカージャケットです。
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ゆったりとした着心地の独特な世界観を良く表現した雰囲気の良い一着です。
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通常使用による襟の縁に少し色落ちが見られますが、特に気になる汚れやダメージ等はなく綺麗な状態です。
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商品の情報
|商品のサイズ
|M
|ブランド
|シンヤコヅカ
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし
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定価5万円します。かなりの美品です。SHINYA KOZUKA シンヤコヅカ TRUCKER トラッカー インディゴ染 ガーゼ ドルマン シャツジャケット M人気デザイナー、シンヤコズカのしっかりとしたインディゴ染ガーゼ生地を使用したドルマンシルエットのトラッカージャケットです。ゆったりとした着心地の独特な世界観を良く表現した雰囲気の良い一着です。サイズ：M着丈62 身幅66 肩幅45 袖丈64通常使用による襟の縁に少し色落ちが見られますが、特に気になる汚れやダメージ等はなく綺麗な状態です。dior vetements maison margiela jean paul ranra guilter jpg dries van notten loewe comme dercover offwhite vynerarticles masionmargiela chromehearts goro'sY/project pearsandmini fooandfoo johnlawrencesullivanjohnsbyjohnny Christiandada m.y.o.b p.a.m vetementsa.a.spectrum fumitoganryu DRESSEDUNDRESSED DriesVanNoten HERONPRESTON BlackEyePatch misbhvCOMMEdesGARÇONS yohjiyamamoto y-3 ABATHINGAPEMagliano sub_age lownn alyx carhartt balmung blackmeansdior balenciaga fearofgod amiri acnestudios rogic palmangel martinrose littlebig CMMNSWDN JULIUSDIESEL acoldwall kozaburo ourlegacyBurberry LANVIN dior LouisVuitton gucci CHANEL SAINTLAURENT FENDI PRADA GIVENCHY moncler VERSACE valentino
商品の情報
|商品のサイズ
|M
|ブランド
|シンヤコヅカ
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし