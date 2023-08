ご覧頂きありがとうございます!

【商品情報】

・ブランド: カーハート

・色柄: ブラウン 茶色

アースカラー

※ 写真撮影なので多少の色合いの

誤差はご容赦下さい。

・サイズ表記: 無し

ビッグシルエット

着用感2XLサイズ相当

・サイズ詳細 (単位:cm)

着丈:81

身幅:79

肩幅:60

袖丈:73

・素材:綿 100%

・状態: USED

無骨で最高の色落ち感のある一品です!

アタリはまだ強くは無いので

これからエイジングも楽しめる一品です!

※ 古着になりますので、

ご理解の上ご購入をお願い致します。

【閲覧いただいた皆様にお得な情報】

・当ショップではフォロワー様限定で

お得な”割引”を行なってます✨

・90s 90年代の古着から、

パーカー 、 スウェット 、 アウター や

ジャケット などをメインに

メンズ から レディース まで

揃えております!

ぜひご覧になっていってください^ ^

#古着屋ROOTSコレクション

・送料無料・即購入もOKです!

・値下げ交渉やご不明な点がございましたら、

ご購入前に、お気軽にお尋ね下さい^ ^

よろしくお願い致します!

No.v335

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) ブランド カーハート 商品の状態 目立った傷や汚れなし

