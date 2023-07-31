【同梱不可】 かえるさん　専用　SOURCE Audio C4 シンセ エフェクター

種類···その他
BOSS MO-2 Multi Overtone
エフェクトタイプ···ピッチシフター・ハーモナイザー
Kz TREBLE BOOSTER
エフェクト数···～70未満
Ibanez TS808HW マレーシアンチップMod
DigiTech RP360 XP マルチエフェクター
SOURCE Audio C4
LINE6 POD HD400 ハードケース/専用アダプター/USBケーブル付き
【初期型】neotenic sound magical force 【レア】
PCやスマホアプリでかなり細かく、幅広いエフェクトが作り込めます。
axe fx2 マルチエフェクター
当方はベースシンセで使用しておりました。
Morningstar FX MC6 MKII 美品
これがあればシンセ系の音以外でもかなり作り込めます。
pitch fork
PROCO RAT2 ディストーション
アダプターはzoomのやつをお付けします。
BOSS OC-2 octave 日本製
付属品は写真の通りです。
NUX MG-300 マルチエフェクター
VoiceLive Play
もちろん動作確認済みです。
EP Booster xotic エフェクター ブースター
MXR 独立型パワーサプライ M238 Iso-Brick アダプター欠損
ノンクレームノンリターンでお願い致します。
ORANGE Fur Coat オクターブ オレンジ ファズ
Boing Reverb スプリングリバーブ J.Rockett Audio
BOSS BD-2 初期 Blues Driver BD2 ブルースドライバー
Masf Mo’s Model OSC03
eventide eclipse 中古
種類···その他エフェクトタイプ···ピッチシフター・ハーモナイザーエフェクト数···～70未満SOURCE Audio C4PCやスマホアプリでかなり細かく、幅広いエフェクトが作り込めます。当方はベースシンセで使用しておりました。これがあればシンセ系の音以外でもかなり作り込めます。アダプターはzoomのやつをお付けします。付属品は写真の通りです。もちろん動作確認済みです。ノンクレームノンリターンでお願い致します。