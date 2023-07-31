【同梱不可】 かえるさん　専用　SOURCE Audio C4 シンセ エフェクター

種類···その他

BOSS MO-2 Multi Overtone

エフェクトタイプ···ピッチシフター・ハーモナイザー

Kz TREBLE BOOSTER

エフェクト数···～70未満

Ibanez TS808HW マレーシアンチップMod



DigiTech RP360 XP マルチエフェクター

SOURCE Audio C4

LINE6 POD HD400 ハードケース/専用アダプター/USBケーブル付き



【初期型】neotenic sound magical force 【レア】

PCやスマホアプリでかなり細かく、幅広いエフェクトが作り込めます。

axe fx2 マルチエフェクター

当方はベースシンセで使用しておりました。

Morningstar FX MC6 MKII 美品

これがあればシンセ系の音以外でもかなり作り込めます。

pitch fork



PROCO RAT2 ディストーション

アダプターはzoomのやつをお付けします。

BOSS OC-2 octave 日本製

付属品は写真の通りです。

NUX MG-300 マルチエフェクター



VoiceLive Play

もちろん動作確認済みです。

EP Booster xotic エフェクター ブースター



MXR 独立型パワーサプライ M238 Iso-Brick アダプター欠損

ノンクレームノンリターンでお願い致します。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

種類···その他エフェクトタイプ···ピッチシフター・ハーモナイザーエフェクト数···～70未満SOURCE Audio C4PCやスマホアプリでかなり細かく、幅広いエフェクトが作り込めます。当方はベースシンセで使用しておりました。これがあればシンセ系の音以外でもかなり作り込めます。アダプターはzoomのやつをお付けします。付属品は写真の通りです。もちろん動作確認済みです。ノンクレームノンリターンでお願い致します。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ORANGE Fur Coat オクターブ オレンジ ファズBoing Reverb スプリングリバーブ J.Rockett AudioBOSS BD-2 初期 Blues Driver BD2 ブルースドライバーMasf Mo’s Model OSC03eventide eclipse 中古