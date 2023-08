【おトク】 新品★New Balance ML2002RA 25.5cm スニーカー

■新品未使用

ナイキ ダンク ハイ レトロ "レイカーズ"

■サイズ:25.5cm(US 7.5)

■UNISEX

■即日発送OK

■商品コード:ML2002RA

丁寧に梱包し即日発送いたします^ ^

Made in USAのフラッグシップモデルとして2010年に登場した「2002」。

オリジナルからインスパイアされた重厚なアッパーデザインを上質なヌバック/メッシュで包み込んだアッパーを、衝撃吸収、反発性に優れた「Nergy(エナジー)」「ABZORB(アブゾーブ)」といったニューバランスの代表的なテクノロジーを採用したパフォーマンスシューズ「ML860 v2」のハイスペックソールと融合したニューモデル「ML2002R」が登場。

●搭載機能

・ABZORB

・N-ERGY

・ACTEVA LITE

・STABILITY WEB

・Ndurance

●アッパー素材:人工皮革/天然皮革/合成繊維

●ソール素材:ゴム底

カラー:GRAY

550 574 990 992 993 997 998 1300 1400 1500 1600 1700 1906 2002 9060 90/60

#newbalance #nhoolywood #nonnative #kith #wtaps #aimeleondore #UnitedArrows #jjjjound #JOEFRESHGOODS #AURALEE #PATTA #THISISNEVERTHAT #BODEGA #SALEHEBEMBURY

商品の情報 商品のサイズ 25.5cm ブランド ニューバランス 商品の状態 新品、未使用

