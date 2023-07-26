最大80％オフ！ 三谷慎介様専用 Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

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2022年6月にヨーロッパのグッチ直営店にて購入しました。

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新品・未使用品です。

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カラー：ネイビー

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サイズ：M（175/96A）

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着丈：74cm

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胸囲：112cm

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袖の長さ：21.5cm

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肩幅：50cm

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※誤差はご容赦ください

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オーバーサイズ仕様になります。

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お付けするものは、Tシャツ本体、付属のタグ（切り離しはなし）です。

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ご希望ございましたら、購入時のレシートのコピー(個人情報など削除したもの)をお付けすることも可能です。お知らせください。

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こちらは私が直営店で購入した正規品・本物の商品です。

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もし本商品が偽物と判明した場合、商品購入後返品返金対応することを保証いたします。

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※すり替え防止のため、取引完了後30日間はブランド特有の商品番号やコード、全体の写真を控えております。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド グッチ 商品の状態 新品、未使用

GUCCI × adidas Tシャツ Mサイズグッチ×アディダス2022年6月にヨーロッパのグッチ直営店にて購入しました。新品・未使用品です。カラー：ネイビーサイズ：M（175/96A）着丈：74cm胸囲：112cm袖の長さ：21.5cm肩幅：50cm※誤差はご容赦くださいオーバーサイズ仕様になります。お付けするものは、Tシャツ本体、付属のタグ（切り離しはなし）です。ご希望ございましたら、購入時のレシートのコピー(個人情報など削除したもの)をお付けすることも可能です。お知らせください。こちらは私が直営店で購入した正規品・本物の商品です。もし本商品が偽物と判明した場合、商品購入後返品返金対応することを保証いたします。※すり替え防止のため、取引完了後30日間はブランド特有の商品番号やコード、全体の写真を控えております。

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