【状態】

Happy様専用TO BE CHIC★46黒タフタ素材半袖洗えるロングワンピース

タグ付き未使用のまま自宅保管していたお品物になります。

230511052193 25

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ローレンラルフローレン 商品の状態 新品、未使用

【状態】タグ付き未使用のまま自宅保管していたお品物になります。【ブランド】LAUREN RALPH LAUREN 【アイテム】カシュクールワンピース Aライン ベルトギンガムチェック ロングスリーブ 長袖ストレッチ【素材】ポリエステル97%ポリウレタン3%【商品説明】サッカー素材で涼しげな素材のワンピースです。夏までの間の梅雨の時期にもさらっと着ていただけると思います。【色】ブラック ホワイト 黒 白【サイズ】サイズ表記/0平置き寸法肩幅 約48センチ身幅 約43センチ袖丈 約49センチウエスト 約72センチ総丈 約112センチ✿︎他にもワンピース出品してます#まるき屋ワンピース#まるき屋 にて是非ご覧くださいませ♡----✿︎-----補足-----✿︎------⚠発送前に最終検品を行なっておりますが、 素人検品ですので小さな傷や汚れの見落としが あることがあります。ご了承くださいませ。⚠万が一、説明に記載のない大きなダメージや 汚れなどがあった場合は受け取り評価前に 取引メッセージにてご連絡頂けますと幸いです。⚠素人採寸ですので多少の誤差はお許し下さい。⚠画像の小物などはつきません。⚠発送は出来るだけ小さなサイズで 行わせていただきます。 綺麗に畳んで発送しますが畳ジワはご了承ください。⚠ご不明点がありましたらお問合せくださいませ。230511052193 25

