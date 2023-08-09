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人気を誇る 計 1ct ダイヤモンド K18 wg ロング ライン ペンダント 鑑別 ネックレス

商品の説明

照りの良いダイヤモンドが5石並ぶ、人気のラインデザインペンダント。
メデルジュエリー　k18 グレーダイヤネックレス
1石1石が大きく、眩い輝きで存在感もたっぷり♪ パーツがひとつひとつ動くので、優しく体のラインにフィットして、美しいシルエットで煌きます。
美品　loro 01M ネックレス　38cm
チェーンの長さは、首元に余裕がある45cm。デコルテを美しく見せ、お洋服の上に乗せても上品にまとまります。
Tiffany リターントゥ オーバル ネックレス チョーカー
40cmにアジャスターカンがあるので、40cmと50cmの長さで使えて便利◎
チュンルー他、ジュエリーセット

【完売品】SONIA RYKIELの ネックレス
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GUCCIリングネックレス(レディース)
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sowi K10YG ネックレス　ガーネット
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K18一粒ダイヤモンドネックレス YG

BIBLE series K18 ダイヤ ルビー 真珠 オニキス ネックレス
【付属品】
昭和レトロ ネックレス k18 K18 ヴィンテージ
鑑別書
未使用　希少品！セリーヌ　アルファベット　Q
ジュエリーケース
【newデザイン】Love字デザインモアサナイト ダイヤネックレス　k18PG

お値下げ♡ギラギラ♡1.51ct♡ダイヤモンドネックレス
ダイヤモンド： 計1ct
ウォーターオパール k10＆K18ネックレス
枠、チェーン：K18 ホワイトゴールド
定価6.1万★Justin Davis×CHARMCULT コラボネックレス清春
全長：約45cm（40cmにアジャスターカン）
スワロフスキー ミラ ペンダント Swarovski Mila アクセサリー
トップサイズ：約30×4mm（バチカン含まず）
袋付き✨グッチ ネックレス インターロッキングG フラワー シルバー 925 花
重量：約3.5g
JD28★高級 エメラルド1.5ct ダイヤ pt950 ペンダントヘッド

【レトロ・無料匿名配送】ちょっと変わったレトロな感じのヒスイペンダント(K18)
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アッシュぺーフランスのブランド アレックスモンローのネックレス
複数点おまとめ買いの場合は、ギリギリまでのお値引き頑張ります。
Q-pot　ディズニー　ファンタジア　ネックレス
どうぞよろしくお願い致します。
新品未使用　ミキモト　ネックレス

アンティーク　ネオルネッサンス様式　ペンダントトップ
#amazing工房210700114
【VALENTINO GARAVANI】ロゴ　パール&ビジュー　ネックレス
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A385 大粒 バロックパール 真珠 ネックレス デザイン シルバー 6月誕生石

dior ネックレス　美品　CLAIR D LUNE ネックレス
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刻印あり　イエローオパール ペンダントトップ
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聖母マリア様 メダイ★シルバー(フランス製)
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MIKIMOTO ミキモト　ベビーパール　約4.9㎜K18 約2.7g ブローチ
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③K18YG カットボールチェーン 61cm ネックレス 5.68g
#誕生石
パライバ トルマリンK18ペンダントヘッド2.18ct
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STAR JEWELRY　スタージュエリー　18K　ダイヤネックレス 0.06

商品の情報

商品の状態新品、未使用

【極美品】ミキモト パール ステーション ネックレス 約7㎜珠 マチネー k14

ネックレス 1.2mm 45cm K18 yg ロープ チェーン 18金

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ルイヴィトン ロックイット シルバーネックレス 美品です。

ジョージジェンセン2014

agete K10 YG ロングチェーンネックレス 刻印あり

I'M OK ロンハーマン 【ナバホパール】
照りの良いダイヤモンドが5石並ぶ、人気のラインデザインペンダント。1石1石が大きく、眩い輝きで存在感もたっぷり♪ パーツがひとつひとつ動くので、優しく体のラインにフィットして、美しいシルエットで煌きます。チェーンの長さは、首元に余裕がある45cm。デコルテを美しく見せ、お洋服の上に乗せても上品にまとまります。40cmにアジャスターカンがあるので、40cmと50cmの長さで使えて便利◎┏★┓ラッピング無料サービスいたします♪┣╋┫プレゼント包装をご希望の場合は┗┻┛取引メッセージでお知らせください。【付属品】鑑別書ジュエリーケースダイヤモンド： 計1ct 枠、チェーン：K18 ホワイトゴールド全長：約45cm（40cmにアジャスターカン）トップサイズ：約30×4mm（バチカン含まず）重量：約3.5g★ご購入いただく際は、プロフィールもご覧になってください。複数点おまとめ買いの場合は、ギリギリまでのお値引き頑張ります。どうぞよろしくお願い致します。#amazing工房210700114#amazing工房#ダイヤ#天然ダイヤモンド#ダイヤモンドペンダント#ダイヤモンドネックレス#ロングペンダント#Iライン#誕生石#4月誕生石

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商品の状態新品、未使用

人気を誇る 計 1ct ダイヤモンド K18 wg ロング ライン ペンダント 鑑別 ネックレス

16分钟前

人気を誇る 計 1ct ダイヤモンド K18 wg ロング ライン ペンダント 鑑別 ネックレス

¥59,800 ¥32,292

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a650b68eda50

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a650b68eda50
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限定数のみ 18金 ダイヤ 0.04ct Ｕライン ロングネックレス 65cm 刻印

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