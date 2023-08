✨ご覧下さりありがとうございます✨

商品の情報 商品のサイズ S ブランド シャネル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

✨ご覧下さりありがとうございます✨■正規品のみ取り扱っております■送料無料■商品説明■シャネルの黒のビンテージ物スカート✨✨ウエストのCHANELの刺繍が目立ちます✨サイドジッパー有り実寸では横置きにした状態で横直線でウエスト29cm、着丈46cm、ヒップ約40cmその他は特に気になるシミ傷等ございませんが中古品ですのでご了承ください。流行り廃りのないデザインで長く愛用して頂けるお品だと思います(*^^*)97P■サイズ■34■付属品■なし保管に際し、防虫剤をクローゼットに入れております。香りが付いている物もございますのでご了承くださいランク A※状態に関しましては主観の部分もございますので、写真でよくご確認をお願いいたします。"ランク説明N/新品未使用S/未使用・未使用に近いA/やや使用感があるが綺麗な中古品B/一般的な使用感のある中古品BC/傷や汚れ等のダメージが多い中古品カラー...ブラックスカート丈...ショート・ミニ丈季節感...春, 夏, 秋シルエット...フレアカラー...ブラックスカート丈...ミモレ・半端丈季節感...春, 夏, 秋シルエット...フレア

