★箱なし発送!値下げ価格!箱をご希望の方は300円UPとなります★

・新品

・サイズ:31.0cm

・VANS

・アナハイムファクトリーコレクション

・オーセンティック

・44DX

・カラー:ブラック

・オンスのある生地、太めのパイピングライン、光沢のあるテープ、ボリュームのあるトゥ、ヒールパッチ等、60'S当時、カリフォルニアショップで並んでいたかのような通常ラインとは一線を成すビンテージな作りです。

東洋エンタープライズ

リアルマッコイズ

Harley of Scotland

501XX

66XX

510

511

557XX

サード

70505

507XX

セカンド

2ND

VANS

ヴァンズ

オーセンティック

アナハイムファクトリーコレクション

Levi's

リーバイス

DENIME

ドゥニーム

FULLCOUNT

フルカウント

WAREHOUSE

ウエアハウス

UES

ウエス

リゾルト

ボーイズマーケット

アナトミカ

ロンハーマン

ロフトマン

BSHOP

DANTON

ダントン

オーシバル

オーチバル

MODS

モッズスーツ

ルサンパレイユ

モールスキン

アニ散歩

アニ別注

ラブルール

片野英児

666

ルイスレザー

アディクトクローズ

マーガレットハウエル

バーバリー

ポールスミス

ユナイテッドアローズ

ビームス

シップス

商品の情報 商品のサイズ 31cm以上 ブランド バンズ 商品の状態 新品、未使用

