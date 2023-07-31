新版 note 週末特価！Let's FV3 SIMフリー i7 12世代 ノートPC

パナソニックのレッツノート最高峰のFV3の中でも上位構成の機種です（CPUが1235Uや1255Uのものよりも高性能です）

MacApple MacBook Pro M1 Late 2020



TOSHIBA dynabook AZ35/BB

最低五年間は最前線で使用できる構成を選んでいます

Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2018 office



Surface Laptop 3 15インチ プラチナ office無し

2022年10月に購入して、週1回程度カフェなどで使用しましたが、目立つようなキズや汚れは見当たりません

Windows11Home i5 第8世代 メモリ32GB

1年保証の期間内で、6月までなら4年の追加保証も加入可能です

MacBook Pro Retina 13inch Mid2014



O-31 TOSHIBA T451/35DB HDD640GB ノートパソコン

CtrlとAltボタンは取り外し可能で、BIOS設定で入れ替え可能ですので、好みに合わせて変更お願いします（一般的な左端Ctrlにしています）

FUJITSU LIFEBOOK AM77/M



【富士通】ライフブック i7 新品SSD256GB 8GB 白ノートパソコン

OS初期化して発送します

デル Precision 5530 8850H P1000 ノートパソコン 美品



☘消毒済…Windows 11-地デジ⚫️オフィス-SSD-240-HP-r23

■価格

【極美品】ノートパソコン Windows11 高性能Core i5 薄型 超軽量

販売開始時380,000円

HASEE G8-CA7NS ゲーミングノートパソコンRTX3060



値下げ！Lenovo IdeaPad 520 レノボ

■スペック

vaio pro PG 鏡面ゴールド/i5/8G②

型番:CF-FV3DFNCR

ニコン D3100 訳あり

CPU:12世代 Core i7 1260p

☆高性能☆ NEC Versa Pro Core i3 office

RAM:16GB

みみんさん

ディスプレイ: 14.0型(3:2)QHD TFTカラー液晶 （2160 x 1440ドット）、アンチグレア

ゲーム可！ Aero G7 ９９９ｇ ryzen5/4500U/16Ｇ/２５６Ｇ

OS:Windows11 Pro

alienware x17 R2 i7 12700H rtx 3070TI

バッテリーパックL

新品同様 HP 14s-fq2000 ワイヤレスマウス付き ノートパソコン

SIMフリー

美品 MacBook Air 11インチ2015 4GB/256GB



サクサク最高峰i7搭載 薄型軽量東芝dynabook 高速SSD メモリ16G

■付属品

ThinkPad Yoga 20C0_windows11_ノートパソコン_ワード

・ACアダプター

LIFE BOOK WA3/F3 FMVWF3A37R

・化粧箱

Core i3 ホワイト♪ Windows10 NEC ノートパソコン

・マニュアル類

爆速人気薄型高解像度富士通3世代i5高性能パソコン SSD新品

・Office2021

LG gram 14 core i5-1135G7 8gb 512gb



LenovoノートPC/MSオフィス/Core i7/新SSD512GB/8GB

■おまけ

Lenovo thinkpad L13 メーカー保証付き おまけあり

・のぞき見防止フィルター（5000円程度）

Lenovo Thinkpad E495 メモリ32GB SSD増設 Win10



【Office搭載 】Lenovo ThinkPad X280 i5第8世代

即お支払い頂ける場合は多少の値引きも考慮いたします

【富士通】ライフブック i7 新品SSD512GB 16GB 白ノートパソコン



HP ProBook 450G5 第8世代corei5搭載 ③

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HP ProBooK450G6 i5-865/12G256G500GOffice

製品年式···2022

値下げ Lenovo ideapad 320S-13IKB i3第8世代SSD

シリーズ···レッツノート

東芝 ノートパソコン dynabook B45/D/Win10/中古特価良品

画面サイズ···13～14.4インチ

MacBook Pro

CPU種類···Corei7

Apple MacBookAir M2 8GBメモリ 8コアGPU

OS···Windows11

Surface laptop4 256GB 8G Ryzen5

メモリ···16〜31GB

ルキノ@MYU様専用 ROG Flow Z13

SSD容量···512～999GB

ノートパソコン 中古 Dell inspiron 11 3147

特徴···Office 2021

商品の情報 ブランド パナソニック 商品の状態 目立った傷や汚れなし

パナソニックのレッツノート最高峰のFV3の中でも上位構成の機種です（CPUが1235Uや1255Uのものよりも高性能です）最低五年間は最前線で使用できる構成を選んでいます2022年10月に購入して、週1回程度カフェなどで使用しましたが、目立つようなキズや汚れは見当たりません1年保証の期間内で、6月までなら4年の追加保証も加入可能ですCtrlとAltボタンは取り外し可能で、BIOS設定で入れ替え可能ですので、好みに合わせて変更お願いします（一般的な左端Ctrlにしています）OS初期化して発送します■価格販売開始時380,000円■スペック型番:CF-FV3DFNCRCPU:12世代 Core i7 1260pRAM:16GBディスプレイ: 14.0型(3:2)QHD TFTカラー液晶 （2160 x 1440ドット）、アンチグレアOS:Windows11 ProバッテリーパックLSIMフリー■付属品・ACアダプター・化粧箱・マニュアル類・Office2021■おまけ・のぞき見防止フィルター（5000円程度）即お支払い頂ける場合は多少の値引きも考慮いたします-----製品年式···2022シリーズ···レッツノート画面サイズ···13～14.4インチCPU種類···Corei7OS···Windows11メモリ···16〜31GBSSD容量···512～999GB特徴···Office 2021

商品の情報 ブランド パナソニック 商品の状態 目立った傷や汚れなし

MacBook Air m2 ram16gbDell Inspiron 14 5425 ノートパソコン Office付属値下げ:HP EliteBook830 G6 （Core-i7,メモリ20GB）MacBook Air M2 1TB 16GB 極美品 レザーケースセットSSD250GB LENOVO G570/Core i5/8G★Win10Pr