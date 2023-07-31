新版 note 週末特価！Let's FV3 SIMフリー i7 12世代 ノートPC

パナソニックのレッツノート最高峰のFV3の中でも上位構成の機種です（CPUが1235Uや1255Uのものよりも高性能です）
MacApple MacBook Pro M1 Late 2020
TOSHIBA dynabook AZ35/BB
最低五年間は最前線で使用できる構成を選んでいます
Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2018 office
Surface Laptop 3 15インチ プラチナ office無し
2022年10月に購入して、週1回程度カフェなどで使用しましたが、目立つようなキズや汚れは見当たりません
Windows11Home i5 第8世代 メモリ32GB
1年保証の期間内で、6月までなら4年の追加保証も加入可能です
MacBook Pro Retina 13inch Mid2014
O-31 TOSHIBA T451/35DB HDD640GB ノートパソコン
CtrlとAltボタンは取り外し可能で、BIOS設定で入れ替え可能ですので、好みに合わせて変更お願いします（一般的な左端Ctrlにしています）
FUJITSU LIFEBOOK AM77/M
【富士通】ライフブック i7 新品SSD256GB 8GB 白ノートパソコン
OS初期化して発送します
デル Precision 5530 8850H P1000 ノートパソコン 美品
☘消毒済…Windows 11-地デジ⚫️オフィス-SSD-240-HP-r23
■価格
【極美品】ノートパソコン Windows11 高性能Core i5 薄型 超軽量
販売開始時380,000円
HASEE G8-CA7NS ゲーミングノートパソコンRTX3060
値下げ！Lenovo IdeaPad 520 レノボ
■スペック
vaio pro PG 鏡面ゴールド/i5/8G②
型番:CF-FV3DFNCR
ニコン D3100 訳あり
CPU:12世代 Core i7 1260p
☆高性能☆ NEC Versa Pro Core i3 office
RAM:16GB
みみんさん
ディスプレイ: 14.0型(3:2)QHD TFTカラー液晶 （2160 x 1440ドット）、アンチグレア
ゲーム可！ Aero G7 ９９９ｇ ryzen5/4500U/16Ｇ/２５６Ｇ
OS:Windows11 Pro
alienware x17 R2 i7 12700H rtx 3070TI
バッテリーパックL
新品同様 HP 14s-fq2000 ワイヤレスマウス付き ノートパソコン
SIMフリー
美品 MacBook Air 11インチ2015 4GB/256GB
サクサク最高峰i7搭載 薄型軽量東芝dynabook 高速SSD メモリ16G
■付属品
ThinkPad Yoga 20C0_windows11_ノートパソコン_ワード
・ACアダプター
LIFE BOOK WA3/F3 FMVWF3A37R
・化粧箱
Core i3 ホワイト♪ Windows10 NEC ノートパソコン
・マニュアル類
爆速人気薄型高解像度富士通3世代i5高性能パソコン SSD新品
・Office2021
LG gram 14 core i5-1135G7 8gb 512gb
LenovoノートPC/MSオフィス/Core i7/新SSD512GB/8GB
■おまけ
Lenovo thinkpad L13 メーカー保証付き おまけあり
・のぞき見防止フィルター（5000円程度）
Lenovo Thinkpad E495 メモリ32GB SSD増設 Win10
【Office搭載 】Lenovo ThinkPad X280 i5第8世代
即お支払い頂ける場合は多少の値引きも考慮いたします
【富士通】ライフブック i7 新品SSD512GB 16GB 白ノートパソコン
HP ProBook 450G5 第8世代corei5搭載 ③
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HP ProBooK450G6 i5-865/12G256G500GOffice
製品年式···2022
値下げ Lenovo ideapad 320S-13IKB i3第8世代SSD
シリーズ···レッツノート
東芝 ノートパソコン dynabook B45/D/Win10/中古特価良品
画面サイズ···13～14.4インチ
MacBook Pro
CPU種類···Corei7
Apple MacBookAir M2 8GBメモリ 8コアGPU
OS···Windows11
Surface laptop4 256GB 8G Ryzen5
メモリ···16〜31GB
ルキノ@MYU様専用 ROG Flow Z13
SSD容量···512～999GB
ノートパソコン 中古 Dell inspiron 11 3147
特徴···Office 2021
MacBook Air m2 ram16gb
商品の情報
|ブランド
|パナソニック
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし
Dell Inspiron 14 5425 ノートパソコン Office付属
値下げ:HP EliteBook830 G6 （Core-i7,メモリ20GB）
MacBook Air M2 1TB 16GB 極美品 レザーケースセット
SSD250GB LENOVO G570/Core i5/8G★Win10Pr
パナソニックのレッツノート最高峰のFV3の中でも上位構成の機種です（CPUが1235Uや1255Uのものよりも高性能です）最低五年間は最前線で使用できる構成を選んでいます2022年10月に購入して、週1回程度カフェなどで使用しましたが、目立つようなキズや汚れは見当たりません1年保証の期間内で、6月までなら4年の追加保証も加入可能ですCtrlとAltボタンは取り外し可能で、BIOS設定で入れ替え可能ですので、好みに合わせて変更お願いします（一般的な左端Ctrlにしています）OS初期化して発送します■価格販売開始時380,000円■スペック型番:CF-FV3DFNCRCPU:12世代 Core i7 1260pRAM:16GBディスプレイ: 14.0型(3:2)QHD TFTカラー液晶 （2160 x 1440ドット）、アンチグレアOS:Windows11 ProバッテリーパックLSIMフリー■付属品・ACアダプター・化粧箱・マニュアル類・Office2021■おまけ・のぞき見防止フィルター（5000円程度）即お支払い頂ける場合は多少の値引きも考慮いたします-----製品年式···2022シリーズ···レッツノート画面サイズ···13～14.4インチCPU種類···Corei7OS···Windows11メモリ···16〜31GBSSD容量···512～999GB特徴···Office 2021
商品の情報
|ブランド
|パナソニック
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし