冬ものなので、標高の高い山でのキャンプや山小屋に◎

歴史もあり米国製のとても良いものですので、お値下げはご遠慮ください(*´꒳`*)

タグ付未使用品です☆

定価¥18,700

【商品名】

Champion チャンピオン

品番 C5-U001

12.5oz

REVERSE WEAVE CREW NECK SWEATSHIRT

リバースウィーブ クルーネック

スウェットシャツ

〈赤単タグ〉

MEDIUM サイズ

チェスト 88〜96cm

身長 165〜175cm

MADE IN USA(正規品)

【発送方法】

送料無料&メルカリ便の匿名配送☆

【商品説明】

1938年にChampionが特許を取得し、キングオブスウェットと呼ばれる契機となったリバースウィーブ製法で、糸・生地・縫製、全てにおいて「MADE IN USA」にこだわった12.5ozの肉厚でざっくりとした風合いと、ドライな肌触りが特徴。70年代モデルの「赤単タグ」(赤単色タグ)を付したチャンピオン最高峰のコレクションです。

#リバースウィーブ

#reverseweave

商品の情報 商品のサイズ M ブランド チャンピオン 商品の状態 新品、未使用

