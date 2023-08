✳️即購入OK✳️無言取引OK✳️横取りOK

ご覧いただきありがとうございます、感染予防処置として可能な範囲で商品やブリスター等アルコール除菌し作業は手袋とマスク着用しております。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

