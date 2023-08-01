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注目のブランド レグザ40V30 40インチ液晶テレビ テレビ

商品の説明

テレビ買い替えのため、出品いたします。
sony 32V型 液晶　テレビ ブラビア KDL-32W600A 2013年製

SONY ソニー BRAVIA KJ-55X9300C 55型 液晶 テレビ
東芝 40インチ 液晶テレビ REGZA 40V30 フルハイビジョン　無線LAN搭載 ネット動画視聴可能！ 2016年製
液晶テレビ　60型！2019年モデル

（ume satoさま専用）SHION・チューナーレススマートTV・24型
画面サイズ40 インチ
TOSHIBA 50C350X BLACK
フルハイビジョン ○
【再値下げ】日立 Wooo 液晶テレビ：L32-HR01
画素数 1920x1080
TOSHIBA REGZA液晶テレビ 24V34
HDMI端子2端子
新品TV32インチ 地上 BS 110℃S デジタル対応 ハイビジョン液晶テレビ

送料込！★LG スマートテレビ 32型 ★ TV テレビ 地デジ
サイズ・重量
ソニー 40V型 液晶テレビ KJ-40W700C 無線LAN・動画アプリ内蔵
幅x高さx奥行 904x578x165 mm
TOSHIBA REGZA 43M530X おまけ付き！
重量 11.5 kg
新品未使用未開封 レグザ 32V型 液晶テレビ 32S24

超激レア❗️未使用品❗️東芝 ブライトロン ブラウン管 テレビ 16T77N-s
【付属品】
モダンデコ4Kテレビ
テレビ本体
10. 2020年製！FUNAI 32型　液晶カラーテレビ　FL-32H2010
リモコン
パナソニック　20年製　32v型　ビエラ　TH-32G300　稼働800時間未満
B-CASカード
【送料込み】フルハイビジョン　液晶テレビ　22v型　情熱価格
電源コード
SHARP AQUOS クアトロン 3D G G9 LC-60G9

即日受渡❣️2年前購入32型液晶 Wチューナー搭載 YouTube視聴可
ご到着後、すぐにご利用頂けます。
Hisense ハイセンス 4K量子ドット液晶テレビ 50A68G

パナソニック　15V型 ハイビジョン 液晶テレビ UN-15TD10-K　防水
【状態について】
【すぐ見れる‼️】Panasonic VIERA テレビ 32型✨ 外付けHDD⭕️
普段大事に使っており、目立つ傷はございませんが、中古品ですので多少の擦り傷や汚れなどはございます。ご理解のある方にお譲りしたいと考えております。

Panasonic DIGA+ UN-JL15T2-K ジャンク品

商品の情報

商品のサイズ40～42インチ
ブランド東芝
商品の状態目立った傷や汚れなし

ハイセンス50v型 4K液晶テレビ Hisense 50インチ 50U7F
テレビ買い替えのため、出品いたします。東芝 40インチ 液晶テレビ REGZA 40V30 フルハイビジョン　無線LAN搭載 ネット動画視聴可能！ 2016年製画面サイズ40 インチフルハイビジョン ○画素数 1920x1080HDMI端子2端子サイズ・重量幅x高さx奥行 904x578x165 mm重量 11.5 kg【付属品】テレビ本体リモコンB-CASカード電源コードご到着後、すぐにご利用頂けます。【状態について】普段大事に使っており、目立つ傷はございませんが、中古品ですので多少の擦り傷や汚れなどはございます。ご理解のある方にお譲りしたいと考えております。

商品の情報

商品のサイズ40～42インチ
ブランド東芝
商品の状態目立った傷や汚れなし

注目のブランド レグザ40V30 40インチ液晶テレビ テレビ

40分钟前

注目のブランド レグザ40V30 40インチ液晶テレビ テレビ

¥27,000 ¥15,120

(税込) 送料込み
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出品者

5af7dcd2a

 1877

本人確認済
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コメント (2)

5af7dcd2a
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東芝 REGZA 40V30 [40インチ] 価格比較 - 価格.com

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