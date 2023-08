スペシャルオファ 布袋寅泰　コンサート会場限定フラッグ付き威風堂々 ミュージック

「布袋寅泰/30th ANNIVERSARY ANTHOLOGY Ⅱ 威風堂々〈2枚組〉」

布袋寅泰 コンサート会場限定フラッグ付きです。新品未開封です。

定価: ¥ 5,142

#布袋寅泰 #TERU #DVD #ミュージック

2011年5月20日に国立代々木競技場第一体育館で行なわれた、布袋寅泰30周年記念ライヴ第2弾を収録。「スリル」「さらば青春の光」など、ソロとしての作品を中心にした楽曲の数々を“威風堂々”と奏でる興奮のパフォーマンスを披露する

収録内容】

・OPENING ・CHANGE YOURSELF!・スリル・IMAGE DOWN・さらば青春の光・SURRENDER・DIVING WITH MY CAR・BLUE VACATION・1994 -LABEL OF COMPLEX-・BEAT SWEET・PROMISE・NOBODY IS PERFECT・DEAR FRIENDS・サーカス・MERRY-GO-ROUND・POISON・STARMAN・サイバーシティーは眠らない・ホンキー・トンキー・クレイジー・CLIMB

ENCORE 1・恋をとめないで・DREAMIN'・RADIO! RADIO! RADIO!ENCORE 2・FLY INTO YOUR DREAM

#布袋寅泰

#氷室京介

#BOOWY

#complex

#吉川晃司

#中村達也

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

