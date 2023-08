【新作からSALEアイテム等お得な商品満載】 ET ADAM ROPÉ MA-1ジレ アダムエロペ ベスト/ジレ

ご覧頂き有難うございます

◆2023春夏◆

ADAM ET ROPÉ FEMME

【WEB限定】MA-1ジレ

カラー:ブラック

サイズ:F

数量:1

定価:¥ 15,950(税込)

MA-1の袖を取ったデザインが魅力のミドル丈ジレ。ドロップショルダーにすることで、程よい抜け感とトレンド感を兼ね備えたデザインに仕上げているのがこだわりのポイント。ゆったりシルエット。ヒップにかかるくらいの着丈です。

---------------

裏地:あり

光沢感:あり

透け感:なし

ポケット:あり

伸縮性:なし

生地の厚さ:やや厚手

洗濯方法:ドライクリーニング

ボタン:あり

---------------

●素材

(表地) ナイロン 100% (裏地) ポリエステル 100% (リブ部分) コットン 88% ポリエステル 11% ポリウレタン 1%

●3ヶ月前くらいに店舗で購入。晴天3時間程1回着用。デザインはとても気に入っているのですが、黒がどうしても似合いませんでしたので出品致します。

●折りたたんで発送致します。宜しくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド アダムエロペ 商品の状態 未使用に近い

