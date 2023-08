『4年保証』 DSQUARED2 ディースクエアード パーカー スウェット パーカー

■商品詳細

パーカー

■サイズ

XS

肩幅ラグラン

着丈60cm

身幅50cm

■カラー

グレー

■素材

羊毛31%、アクリル31%、レーヨン30%、ナイロン7%、ポリウレタン1%

■状態

未使用(試着のみ)

※購入時のタグなし

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド ディースクエアード 商品の状態 未使用に近い

