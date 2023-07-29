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商品の説明
釣り竿・ロッド（釣種）...ジギングロッド
【超美品】シマノ ワールドシャウラリミテッド 2701ff-3
形式...スピニング
コマセ真鯛270(40-100号)ムーチングロッド
リップルフィッシャー ビッグツナ85F オーシャンリッジ
釣行一回の美品です。
テクニカルエディション 66
かなり前のモデルです。スレッド、ブランクス、ガイド、グリップ部等、傷、サビ、クラックなしです。
ジャンク品 シマノ プロサーフSF ４０５ＡＸ
送料込み！早いもの勝ち！BIG TUNA 83 JAPAN special
長さ ５．６フィート １ピース
ロデオクラフト ゴールドウルフ20周年アニバーサリー633ML
ジグウエイト 150-240グラム
ロデオクラフト ブロンズウルフ62L TRZ
メガバス デストロイヤー 来派 F6-68XL
これからジギングする方やご興味ある方は是非！
ゆっぽんぱぱ様専用
かなり美品だと思います。
ダイワショアスパルタン 100H/U011Y
商品の情報
ブランド
ダイワ
商品の状態
目立った傷や汚れなし
エメラルダス ストイストrt 81M IL
ワールドシャウラ テクニカルエディション S62SUL-2
VADEL
鯵道 5G AD5-S622L/AJI
【シマノ・根魚】22ハードロッカーSS S78MH+
ダイワ ヘラ V 15尺 保証書 箱あり
'18セフィアBBメタルスッテB66M-S
名竿ＦＡＣＴ７０ＨＳＴ。折損しています。
釣り竿・ロッド（釣種）...ジギングロッド形式...スピニング釣行一回の美品です。かなり前のモデルです。スレッド、ブランクス、ガイド、グリップ部等、傷、サビ、クラックなしです。長さ ５．６フィート １ピースジグウエイト 150-240グラムこれからジギングする方やご興味ある方は是非！かなり美品だと思います。
商品の情報
ブランド
ダイワ
商品の状態
目立った傷や汚れなし
お気にいる 限界値下げ Catalina Stick 56s-6/7 ジギングロッド ロッド
375
35分钟前
お気にいる 限界値下げ Catalina Stick 56s-6/7 ジギングロッド ロッド
¥
11,000
¥
9,350
(税込) 送料込み
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商品の情報
カテゴリー
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フィッシング
ロッド
限界値下げ Catalina Stick 56s-6/7 ジギングロッド
商品の状態
目立った傷や汚れなし
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送料込み(出品者負担)
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東京都
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1~3日で発送
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お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
b5308
344
本人確認済
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この出品者は平均24時間以内に発送しています
コメント (4)
お気にいる 限界値下げ Catalina Stick 56s-6/7 ジギングロッド ロッド
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