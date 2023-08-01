最安値 ✨空気入れ不要✨大型プール 折り畳み式 収納便利 水遊び 家庭用 夏休み 大人数 夏/夏休み

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❢定価 11,880円❢

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【2023初登場·新デザインプール】

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185*138*55cmの1.85Mのサイズは、1〜4人を収容でき、大人が伸び伸びと遊べる広々とした深さです。

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【空気入れ不要・組み立て不要】

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新型ノーインストールフォールディングブラケットキディプール、組み立てなし、膨張なし、穴や水漏れの心配なしです！ 高価な電動膨張式ポンプを購入する必要はありません！ 屋外でも屋内でも使用でき、一人で簡単に操作できるので、暑い季節に最適です！

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●使用方法は、プールを開き、水位を超えない程度に水を入れるだけです。

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【水漏れ防止・安定した三角構造】

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厚さ7mmの高強度4層コンポジットを使用し、底面には3mmの高品質PVC素材を使用しているので、耐摩耗性と耐パンク性、水漏れを防ぎ、従来のインフレータブルプールに比べて3倍以上長持ちします。 側面には安定した三角形の支持板を使用し、プールの圧力や変形に強くなっています。

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【二重排水口設計・収納便利】

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新型ノーインストールフォールディングブラケットキディプール！排水口は底面と側面に1つずつあります。 2つの排水口で、より速く、よりきれいに排水することができます。 折りたたみ式で持ち運びやすいデザインが特徴で、小さく折りたたんで収納・持ち運びができ、キャンプや旅行に適しているほか、自宅での収納スペースを確保することができます。

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【パッケージ内容】

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プール*1、修復パッチ*3、取扱説明書*1。

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●製品はPVC製です。開封後に若干の臭いがすることがありますが、健康に影響はありません。 屋外に置いて換気すれば、臭いは消えますのでご安心ください。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

たくさんある中からご覧頂きありがとうございます(⁠*⁠˘⁠︶⁠˘⁠*⁠)⁠.⁠。⁠*⁠♡ご購入前にプロフィールの一読をよろしくお願いいたします♪❋新品未使用・送料無料❋即購入可能です❋その他1点限りの商品を取り扱っておりますのでご覧いただけたら嬉しいです♡#やまぴshop♡一覧✿⁠❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀❢定価 11,880円❢新品未開封の出品です(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)1点のみ、早いもの勝ち❢特別価格ですのでお早めにどうぞ♥【2023初登場·新デザインプール】185*138*55cmの1.85Mのサイズは、1〜4人を収容でき、大人が伸び伸びと遊べる広々とした深さです。【空気入れ不要・組み立て不要】新型ノーインストールフォールディングブラケットキディプール、組み立てなし、膨張なし、穴や水漏れの心配なしです！ 高価な電動膨張式ポンプを購入する必要はありません！ 屋外でも屋内でも使用でき、一人で簡単に操作できるので、暑い季節に最適です！●使用方法は、プールを開き、水位を超えない程度に水を入れるだけです。【水漏れ防止・安定した三角構造】厚さ7mmの高強度4層コンポジットを使用し、底面には3mmの高品質PVC素材を使用しているので、耐摩耗性と耐パンク性、水漏れを防ぎ、従来のインフレータブルプールに比べて3倍以上長持ちします。 側面には安定した三角形の支持板を使用し、プールの圧力や変形に強くなっています。【二重排水口設計・収納便利】新型ノーインストールフォールディングブラケットキディプール！排水口は底面と側面に1つずつあります。 2つの排水口で、より速く、よりきれいに排水することができます。 折りたたみ式で持ち運びやすいデザインが特徴で、小さく折りたたんで収納・持ち運びができ、キャンプや旅行に適しているほか、自宅での収納スペースを確保することができます。【パッケージ内容】プール*1、修復パッチ*3、取扱説明書*1。●製品はPVC製です。開封後に若干の臭いがすることがありますが、健康に影響はありません。 屋外に置いて換気すれば、臭いは消えますのでご安心ください。

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