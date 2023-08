極美品のルイヴィトンのテーラードジャケット

ルイヴィトン ネイビーテーラードジャケット46

着る機会がありませんので

出品いたしました

お色はフォーマルにもカジュアルにも対応するダークネイビー

46

ルイヴィトン ネイビーテーラードジャケット46

採寸

肩幅42 身幅48 着丈70 袖丈60

ウール73% モヘア27%

写真5枚目センターベンツの裏にダミエが

ルイヴィトン ネイビーテーラードジャケット46

見え隠れしてさりげないアピールが垣間見える

最上級のテーラードジャケットです

ポケットは仮縫いが一部残っており

着用感のない美品です

ルイヴィトン ネイビーテーラードジャケット46



写真はありませんが

ポケットの返しの部分もダミエ柄になっており

高級感がいろいろな部分に見られる

ルイヴィトン ネイビーテーラードジャケット46

ジャケットです

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ルイヴィトン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

極美品のルイヴィトンのテーラードジャケット着る機会がありませんので出品いたしましたお色はフォーマルにもカジュアルにも対応するダークネイビー46採寸肩幅42 身幅48 着丈70 袖丈60ウール73% モヘア27%写真5枚目センターベンツの裏にダミエが見え隠れしてさりげないアピールが垣間見える最上級のテーラードジャケットですポケットは仮縫いが一部残っており着用感のない美品です写真はありませんがポケットの返しの部分もダミエ柄になっており高級感がいろいろな部分に見られるジャケットです

