玄関先迄納品 美術による人間形成―創造的発達と精神的成長 アート/エンタメ

ローウェンフェルド,V【著】〈V,Lowenfeld〉/竹内 清/堀ノ内 敏/武井 勝雄【共訳】

定価:本体11000円+税

A5判/上製/654頁

発刊日 1995年2月1日

ISBN番号 ISBN978-4-654-04037-7

カバー、天に若干の焼け、シミがございます。中身はきれいな状態かと思います。

※お値下げご遠慮ください。

視覚言語 絵画・写真・広告デザインへの手引き

世界最高の権威ある名著“Creative and mental Growth”の全訳。児童の発達段階に即した一貫した美術教育の実際的、体系的な指導書。

目 次

第1章 教育のための美術の意義

教育方法/創作過程の効果/とらわれた枠を拡げるための重要な原理

第2章 初等教育における創作活動の意義

模倣の本質/型にはまった練習帳やぬり絵の影響/子供の創作活動にみられる知的成長/他

第3章 自己表現の最初の段階――なぐり描きの段階(2才より4才まで)

なぐり描きの意味/なぐり描き段階における個別的成長の特徴/他

第4章 再現の最初の試み――様式化前の段階(4才より7才まで)

様式化前の段階の意義/再現に象徴を用いるようになること/他

第5章 形態概念の成立――様式化前の段階(7才より9才まで)

色彩の意義/粘土によるモデリング/美術上の刺激/他

第6章 写実的傾向の芽生え――ギャング・エイジ(9才より11才まで)

自己意識の拡大/色彩――主観的段階/デザインと工芸/他

第7章 擬似写実的段階――推理の段階(11才より13才まで)

心理学的想定/二つの異なった空間概念の発達/他

第8章 決定の時期――創造活動にみられる青年期の危機

創造的概念にみられる心理的変化/二つの創造の型の発達(視覚型/触覚型)/他

第9章 青年期の美術

批判的自覚への変化/自己の経験/中学校における技巧と技法の意味/他

第10章 美的基準の意味

絵画制作における表現の要素/他

第11章 天才児の事例

高度に発達した感受性/表現の率直さ/他

第12章 美術教育の治療的見地

療法と美術教育/美術教育療法における一般的段階/他

第13章 発達段階全般の要約

美術による人間形成―創造的発達と精神的成長

第14章 参考文献

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

