超人気の Alpha Answer4 Direct アンサー4 Sleeve Long ランニング

Answer4 Alpha Direct Long Sleeve Tshirt

新品・未使用品

アンサー4から新発売のアルファダイレクト製ロングスリーブ。

最薄のPolartec Alpha Direct60を採用して、運動量の多いアクティビティに適しています。

薄めのアクティブインサレーションとして、保温性、通気性、速乾性を両立。

軽量かつコンパクトで持ち運びもしやすいです。

カラー black

サイズ S

着丈67cm

身幅45cm

サイズ感は、普段Answer4のSサイズのTシャツを着用されている方にジャストフィット。

普段使いもしやすいブラックカラー。

トレラン、ランニングなど、アウトドアで活躍するおすすめウェアです。

こちらの商品はお値下げ不可です。

よろしくお願いいたします。

UL

ウルトラライト

Polartec

X-pac

DCF

ダイニーマ

Cuben fiber

山と道

ALTRA

アルトラ

and wonder

Answer4

atelierbluebottle

アトリエブルーボトル

axesquin

アクシーズクイン

eldresso

エルドレッソ

ENLIGHTENED EQUIPMENT

evernew

Gossamer gear

half track products

HOUDINI

フーディニ

hyperlite mountain gear

ハイパーライトマウンテンギア

Jindaiji Mountain Works

ヒルビリーポット

Locus gear

ローカスギア

mikikurota

Mountain laurel designs

Nruc

OMM

rawlow mountain works

RIDGE MOUNTAIN GEAR

リッジマウンテンギア

Senchi Designs

センチデザイン

Six moon designs

sola titaniumgear

STATIC

Teton Bros

toaks

Vivobarefoot

ビボベアフット

xero shoes

Zpacks

Moonlightgear

ムーンライトギア

Answer4 Alpha Direct Long Sleeve Tshirt新品・未使用品アンサー4から新発売のアルファダイレクト製ロングスリーブ。最薄のPolartec Alpha Direct60を採用して、運動量の多いアクティビティに適しています。薄めのアクティブインサレーションとして、保温性、通気性、速乾性を両立。軽量かつコンパクトで持ち運びもしやすいです。カラー blackサイズ S着丈67cm身幅45cmサイズ感は、普段Answer4のSサイズのTシャツを着用されている方にジャストフィット。普段使いもしやすいブラックカラー。トレラン、ランニングなど、アウトドアで活躍するおすすめウェアです。こちらの商品はお値下げ不可です。よろしくお願いいたします。ULウルトラライトPolartecX-pacDCFダイニーマCuben fiber山と道ALTRAアルトラand wonderAnswer4atelierbluebottleアトリエブルーボトルaxesquinアクシーズクインeldressoエルドレッソENLIGHTENED EQUIPMENTevernewGossamer gearhalf track productsHOUDINIフーディニhyperlite mountain gearハイパーライトマウンテンギアJindaiji Mountain WorksヒルビリーポットLocus gearローカスギアmikikurotaMountain laurel designsNrucOMMrawlow mountain worksRIDGE MOUNTAIN GEARリッジマウンテンギアSenchi DesignsセンチデザインSix moon designssola titaniumgearSTATICTeton BrostoaksVivobarefootビボベアフットxero shoesZpacksMoonlightgearムーンライトギア

