値段が激安 【美品】フェラガモ　ダブルガンチーニ メンズ　レザー　ローファー6 1/2EE ドレス/ビジネス

◉アイテム

◉サイズ 24.5cm 6 1/2EE

(24.5cmでぴったりなので24.0cmでお探しの方にも◯)

付属品♦箱はサルヴァトーレフェラガモの箱ですが、配送の際はフェラガモの箱では無く送料の兼ね合いの為別物の箱で配送致しますのでご理解の程宜しくお願い申し上げますm(_ _)m

サルヴァトーレフェラガモ靴袋

◉状態

比較的美品で

目立った汚れや傷なども少ない為

まだまだ長くご着用いただけるかと思います。

日本の正規輸入品なのでソールがゴムが貼ってあります。

両足共かかとだけ貼り替えております。

⚠︎あくまで中古品です。神経質な方、完璧な状態をお求めの方は、ご遠慮願います。ご了承の上お買い求めください。

◉カラー

ブラウン 茶色

◉素材

レザー 本革

◉配送

商品本体のみ簡易包装にて、原則1〜2日程度で発送いたしますが、仕事の都合で遅れる場合がございます。その点、ご了承ください。お急ぎの方は必ずお伝えください。

※あくまで素人検品で見落としの可能性があること古着•中古品•自宅保管であること全てご承知の上ご購入ください。

•不明な点は質問にてコメントお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ 24.5cm ブランド サルヴァトーレフェラガモ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

