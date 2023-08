人気激安 ジュンヤワタナベ 半額以下 デニム watanabe junya ジャケット Gジャン/デニムジャケット

※即購入可能です(^-^)

※他サイト含め、1,800件以上の良い評価のため、安心してお取引していただけるかと思います。

※値下げ交渉は『〇〇円で購入します。』など、具体的な金額を提示していただければありがたいです。

※価格交渉やコメント等やり取りをしていても全て早い者勝ちです。即購入される方との取引を優先しています。ご了承ください。

【ブランド】

Junya Watanabe Comme des Garcons Man

ジュンヤワタナベ コムデギャルソン マン

ジュンヤワタナベマン

ジュンヤマン

ジュンヤ

ギャルソン

【状態】

※定価88,000円

●新品未使用

●タグあり

(タグは購入時に切られています。)

【サイズ】

S

肩幅55

身幅62

着丈75

【カラー】

Black

ブラック

黒

【備考】

※定価88,000円

21FW

趣味嗜好が変わりましたので出品しました。

ジュンヤワタナベマン の ボアデニムジャケット です。

トレンドの ブラックデニム です。

コレクションのルックでも展開されたジャケットです。

シルエットがとてもカッコイイです。

デニムジャケット ボアジャケット ボア デニム ジャケット ボアジャケット Gジャン

#junyawatanabeman

#junyawatanabe

#コムデギャルソン

#ジュンヤワタナベマン

#ジュンヤワタナベ

#ギャルソン

#COMMEdesGARCONS

まとめ買い等も可能なので、気軽にコメントください(^-^)

カラー···ブラック

商品の情報 商品のサイズ S ブランド コムデギャルソンジュンヤワタナベマン 商品の状態 新品、未使用

※即購入可能です(^-^)※他サイト含め、1,800件以上の良い評価のため、安心してお取引していただけるかと思います。※値下げ交渉は『〇〇円で購入します。』など、具体的な金額を提示していただければありがたいです。※価格交渉やコメント等やり取りをしていても全て早い者勝ちです。即購入される方との取引を優先しています。ご了承ください。【ブランド】Junya Watanabe Comme des Garcons Man ジュンヤワタナベ コムデギャルソン マンジュンヤワタナベマンジュンヤマンジュンヤギャルソン 【状態】※定価88,000円●新品未使用●タグあり(タグは購入時に切られています。)【サイズ】 S肩幅55身幅62着丈75【カラー】Blackブラック黒【備考】※定価88,000円21FW趣味嗜好が変わりましたので出品しました。ジュンヤワタナベマン の ボアデニムジャケット です。トレンドの ブラックデニム です。コレクションのルックでも展開されたジャケットです。シルエットがとてもカッコイイです。デニムジャケット ボアジャケット ボア デニム ジャケット ボアジャケット Gジャン#junyawatanabeman#junyawatanabe#コムデギャルソン#ジュンヤワタナベマン#ジュンヤワタナベ#ギャルソン#COMMEdesGARCONSまとめ買い等も可能なので、気軽にコメントください(^-^)カラー···ブラック

