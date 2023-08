◇ご覧頂きありがとうございます(^^)ご購入の際は、プロフィールを御一読下さいませ。

◆カラー液晶パネル搭載(最上位モデル)

【コンディション】

あくまでリユース商品になりますので、庫内には多少の使用感は感じられますが、年式の割に目立った傷や汚れ、不快な匂い等の無い、比較的綺麗なコンディションのオーブンレンジになります。

【付属品】

・本体

・鉄板(2枚)

✨精密機器、また大型商品になりますので、清掃をし厳重な梱包にて納品させて頂きます。

【商品詳細】

庫内容量 30 L

使用人数4 人

庫内構造 解説

庫内フラット

ドア開閉方向縦開き

最大レンジ出力1000 W

センサー絶対湿度・赤外線・温度センサー

付属品調理網2枚/ワイド角皿2枚/ミトン

操作・お手入れ機能

自動メニュー数430

レシピ数488

自動お手入れ ○

脱臭○

オーブン・グリル機能

オーブン最高温度300 ℃

トースト ○

2段オーブン ○

発酵(パン機能) ○

サイズ幅490x高さ420(蒸気ダクト部含む)x奥行き430(取っ手含む490)mm

質量25 kg

【商品説明】

SHARPのウォーターオーブン 30l 2段調理

冷凍、冷蔵、常温などの食材が混在しても自動調理ができる「まかせて調理」を業界で初めて搭載した電子オーブンレンジ。

2つのセンサーが食材の温度と分量を検知するため、温度が異なる食材の混在も分量の多少も関係なく自動調理できる。

2種類の手動オーブン機能(熱風コンベクションオーブン、ウォーターオーブン)を備え、スピードメニューも100種類と充実。

タイプ:オーブンレンジ 最大レンジ出力:1000W 庫内容量:30L 使用人数:4人 庫内構造:庫内フラット トースト:○

商品の情報 ブランド シャープ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

