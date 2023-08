↓当店の商品一覧はこちら!

★全商品

#NEKOYAshop

★サングラス

#NEKOYAsunglasses

★トムフォード

#NEKOYAトムフォード

■BRAND -ブランド紹介-

TOM FORD(トムフォード)

アメリカを代表する一流ファッションブランド。

グッチやイヴ・サンローランのクリエイティブディレクターを務めたトムフォードが2005年に自らのブランドとして創業。

ブランド創業時から展開するアイウェアラインはその上品さより世界中の著名人が愛用している。

■COMMENT -コメント-

★TOM FORDよりラウンド型のスマートなモデルが入荷

★ブラウンレンズ&ゴールドフレームで上品な印象

■PRODUCT -商品詳細-

【仕様】

モデル名:Finn TF668 30G

素材構成:メタル(一部プラスチック)

レンズタイプ:UVカットレンズ

生産国:イタリア

【サイズ】

レンズ幅:約54mm

ブリッジ幅:約20mm

テンプル幅:約145mm

【カラー】

レンズ:ブラウン

フレーム:ゴールド×ハバナ

【付属品】

専用ケース

カード

クリーニングクロス

■安心本物保証

詳細はプロフィール欄をご参照下さい。

■注意

・海外輸入の都合上、箱・付属品にダメージのあることがございます。

・製造由来の痕跡、微細な擦れ、キズなどはご容赦下さい。

・新品ですが検品のため一度開封しておりますのでご了承下さい。

・メガネフレームは新品でも製造・素材特性上、歪みのある場合がございます。よってご使用前にメガネ店様でフィッティング調整することを推奨してございます。

■商品ジャンル

アイウェア メガネ ( 眼鏡 ) / サングラス / フレーム

管理番号:TF128172-164

商品の情報 ブランド トムフォードアイウェア 商品の状態 新品、未使用

