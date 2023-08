adidas アディダス

MATERIALS OF THE WORLD

マテリアル オブ ザ ワールド

世界各国の代表的な生地や素材を題材にしたコレクション「MATERIAL OF THE WORLD」のジャージです。

限定発売された珍しい1着です。

カラー・柄 Turkey(トルコ)

サイズ S

裏地の首のあたりに少し汚れが見られます。

(写真6枚目)

その他目立った汚れや傷はありません。

全体的に良い状態だと思います。

自宅保管の中古品のため、ご理解ある方のみご購入をお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド アディダス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

