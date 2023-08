小物などお買い得な福袋 MURO◼️インスタ掲載盤◼️プロモ◼️BIG BLACK◼️DIGGIN◼️ミスプリント 洋楽

☆DIGGIN' WHAT YOU'RE DOIN'

☆BIG BLACK AND HIS CONGREGATION

☆UNI / 73114 / MISPRINT / PROMO

☆1971年リリース / US SAMPLE COPY

レコード会社から配布されたサンプルコピー盤で、アー写(2枚)やアーティスト・インフォメーション(4枚)、レーベルのインナースリーヴが付属。

スリーヴとセンターラベルともにミスプリントという初回サンプル。流通規格外の回収盤。

MUROインスタ掲載 (2021年9月)

ノート

Misprinted track A4 as "Vanity" instead of "Variety"

The error is consistent across the sleeve and the center label.

クレジット

Songwriter, Producer, Arranged By, Lead Vocals, Congas, Sleeve Notes – Big Black

Guitar – Albert Ingrum, "Gary 'Raider' Alexander", Sargeant Sonny

Organ – Doug Carns

Bass – Ron "Organic Nigger" Johnson

Drums – John Boudreaux

Violin, Strings – Bill Henderson

マトリックス

Matrix / 73114-A W-2

Matrix / 73114-B W-1

☆盤質:10段階中7評価 (洗浄と仕上げ済み)

☆サイドAにキズ (写真7枚目)

☆ジャケットに割れと補修 (写真8枚目)

☆あくまで「中古レコード」ということをご理解のうえ、ご購入ください。

Sam Cooke

Stevie Wonder

Marvin Gaye

Curtis Mayfield

Al Green

Gil Scott Heron

Lee Perry

#LP

#レコード

#ヤバレコ

#場末のディガー

#レコードピンプ

#ヤバいレコード屋さん

#探す楽しみ見つける喜び

#グッドミュージックの末端組織

#ディグり続けるんだ指がまっ黒くなるまで

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

